يناقش التنمر في المدارس.. أبرز المعلومات عن مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»

أثار مسلسل جديد بعنوان "مدرسة الروابى للبنات" جدلا كبير على السوشيال ميديا، حتى تصدر تريند "تويتر" اليوم الأربعاء.

وترصد "الدستور" خلال السطور المقبلة كافة المعلومات عن هذا المسلسل:

ولاقي المسلسل الذي يعد من النوع الدرامي، نجاحًا كبيرًا، ويعد من إنتاج وتوزيع منصة "نتفليكس"، ويحتوي على عدد واحد فقط من المواسم، ولكن يضم ست حلقات فقط للموسم الواحد، وانطلق المسلسل من العربية الشقيقة الأردن.

تدور أحداث المسلسل الذي أذيع منه جزء أول فقط عبارة عن 6 حلقات قضية التنمر فى المدارس، وهو من إخراج تيما الشوملي وهي ممثلة وكاتبة ومنتجة أردنية ولدت في سلطنة عمان واشتهرت بالعمل في المجال الكوميدي ولكن اتجهت بعد ذلك للأعمال الدرامية وغيرها من الأعمال.

وانضم لفريق العمل كلا من أندريا طايع وهي في دور مريم، ونور طاهر تقوم بدور ليان، وجوانا عريضة تقوم بدور رانيا، أما ركين سعد قام بعمل دور نوف، ويارا مصطفى قامت بعمل دور دينا، وكذلك سلسبيلا قامت بعمل دور رقية.

وقالت تيما الشوملي، مخرجة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، إن العمل كان حلما يتناول هموم النساء من خلال أعين النساء وأقلامهن، معربة عن فخرها بأن المسلسل الأردني استطاع أن يخرج للعالمية ويترجم إلى عدة لغات.

وأضافت خلال تصريحات نقلتها مواقع أردنية أن إنتاج العمل كان تحديًا كبيرًا لما يحمله من مسؤولية، مشيرة إلى أن هذه الفئة العمرية من الفتيات بحاجة إلى عمل فني يعبر عنهن.

جدير بالذكر أنه يعرض مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، وسيكون متوفرًا أيضًا بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.