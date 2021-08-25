الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عوامل سلبية تؤثر على أداء أسواق المال العالمية خلال العام الماضي

أسواق المال العالمية
أسواق المال العالمية

كشفت تقارير دولية عن أن معنويات السوق سلبية خلال الأسبوع الماضي، حيث يستمر متحور "دلتا" في الانتشار حول العالم، ما أدى إلى تجدد القيود وزيادة مخاوف المستثمرين فيما يتعلق باحتمالية حدوث تباطؤ في زخم الانتعاش الاقتصادي. 

كما أثر استيلاء قوات طالبان على أفغانستان على معنويات السوق هذا الأسبوع. 

وفي سياق آخر، أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي متفقون إلى حد ما على أن خفض برنامج شراء السندات، يمكن أن يبدأ في نهاية العام. 

ويتطلع السوق الآن إلى ندوة جاكسون هول، حيث من المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة القادم.
وتباين أداء سندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع، فقد خسرت السندات ذات الآجال القصيرة حيث أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن غالبية صانعي السياسة اتفقوا على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول في وقت لاحق من هذا العام. أما بالنسبة للسندات ذات الآجال الطويلة، فقد حققت سندات الخزانة مكاسب نتيجة قوة العطاءات، حيث كان الطلب على أصول الملاذ الآمن قويًا على خلفية الانتشار المستمر لمتحور دلتا والتوترات الجيوسياسية في أفغانستان.
وأغلقت العوائد الحقيقية لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف عند -1.01% من -1.08% على الرغم من انخفاض العوائد الاسمية مع تراجع توقعات التضخم بشكل كبير.

أما بالنسبة للسندات ذات الآجال الطويلة، فقد حققت سندات الخزانة مكاسب نتيجة قوة العطاءات، حيث كان الطلب على أصول الملاذ الآمن قويًا على خلفية الانتشار المستمر لمتحور دلتا والتوترات الجيوسياسية في أفغانستان.
وأغلقت العوائد الحقيقية لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف عند -1.01% من -1.08% على الرغم من انخفاض العوائد الاسمية مع تراجع توقعات التضخم بشكل كبير.

أفغانستان سياسة أنخفاض تراجع ارتفاع توقعات خزانة اقتصاد توقع قصيرة لجنة ندوة ماضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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