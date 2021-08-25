وفد البرلمان السيراليوني: ندعم الأمن المائي لمصر والسودان بقضية سد النهضة

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اجتماعًا مع الوفد البرلماني السيراليوني برئاسة ماثيو نيو فاه، زعيم الأغلبية ورئيس لجنة العمل الحكومي، وإيمليا تونجاي، زعيم المستقلين بالبرلمان السيراليوني، ضمن الوفد الذي يزور القاهرة برئاسة وزير خارجية سيراليون.

وأكد ماثيو نيو فاه، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني، أهمية تعميق المصالح المشتركة بين مصر وسيراليون في جميع المجالات عبر طرق مختلفة منها جمعية الصداقة، معلنًا دعمه لمواقف مصر وندعم أيضًا التعاون في المجالات المختلفة.

وشدد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني على ضرورة تعظيم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكذا التنسيق مع القطاع الخاص في كلا البلدين، علاوة على إعداد التشريعات اللازمة لذلك، وهذا مهم لتهيئة المناخ لرجال الأعمال في كلا البلدين.

وأضاف رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني: "نتطلع لتقوية العلاقات في مجال التجارة والاقتصاد، وسيراليون لديها المعادن والألماظ".

وقال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني، إن وزيري الخارجية المصري سامح شكري وديفيد فرانسيس، وزير الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني، ناقشا أزمة مشكلة سد النهضة وتأثيرها على دول المصب، وأكدا أنها تؤثر على الشعوب وأنه لا بد من حل وسط، مشيرًا إلى أن الوزيرين أكدا أن سد النهضة يؤثر على الأمن المائي ولا بد أن نتحدث مع إثيوبيا.

وتابع: "مصر تغلبت على الإرهاب الذي واجهها في مرحلة سابقة، وتسعى لحماية الأمن المائي الآن، وأعد بالحديث مع جميع الأصدقاء في البرلمانات المختلفة حول هذه القضية".

ولفت إلى أن سيراليون تحرص على الحوار مع حكومة إثيوبيا من أجل التوصل لحل وسط يحقق مصالح كل الدول، محذرا في ذات الوقت من الأثر البيئي للسد.

وقال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني، إن سد النهضة يؤثر على حصة مصر من المياه، ولا بد من مفاوضات تحل هذه الأزمة وتحل أيضا المشاكل التي تواجه السودان، وأضاف: "نسعى لحل المشكلة وأن نصل لحل يرضي جميع الأطراف".

وتحدث النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، عن تشكيل البرلمان وكيف أنه يمثل جميع الفئات المجتمعية، كما تحدث أيضًا عن نسبة تمثيل المرأة والمشروعات الهامة في مصر ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت النائبة رشا سعيد صبحي سليمان: إن دعوة سيراليون لحماية الأمن المائي سواء لمصر أو السودان ليست جديدة على دولة سيراليون، وأكدت أن حماية الأمن القومي المائي لدول المصب ضرورة لأن عكس ذلك يهدد السلام المجتمعي.

وأوضحت أن المرأة وصلت للعديد من المراكز القيادية، وأن التمكين السياسي للمرأة تحقق على أرض الواقع بوصولها للحكومة والمجالس النيابية بنسب غير مسبوقة.