الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ذيول الفراشة.. الملابس الأكثر جاذبية لهذا العام (صور)

الملابس
الملابس

كانت الكورسيهات متواجدة منذ مئات السنين، وتم إهمالها منذ عقود، ثم تمت العودة لاستخدام هذه الموضة منذ فترة قصيرة في الأعوام السابقة، وفي العام الحالي 2021 ظهر الكورسيه علي الكثير من منصات الأزياء وعلى بعض النجوم.

وتم إعادة إحياء هذه الموضة قبل انتشار الوباء في أوائل عام 2020، ولكن نظرًا لأن الجميع ظلوا في منازلهم، لم تتح لهم الفرصة للتألق حقًا، ولكن بعد التخفيف من إجراءات الغلق الخاصة بفيروس كورونا تصاعدت هذه الموضة على الساحة، ومع كون الصيف هو الموسم المثالي لخيارات الأزياء الأكثر جاذبية، فإن مظهرها مناسب تمامًا، حيث يعمل الكورسيه كبديل للقمصان.


شكل كورسيه ذيل الفراشة

يتسم كورسيه ذيل الفراشة  بمظهره الجميل الرائع مع خيوط مستقيمة تطير من أسفل، وتشمل الأنواع الجديدة من الكورسيه على أحزمة رباط تتدلى بحرية فوق النصف السفلي من ملابسك، كما لو كنت قد نسيتي ربطها.

وبعضها يحتوي علي جوارب  طويلة، وبالإمكان إرتداء  ذيول الفراشة مع  كل أنواع الملابس بدءًا من التنانير إلى الجينز وحتى في فصل الشتاء يمكن ارتداؤها تحت السترات والمعاطف.

مشاهير وعروض أزياء اتجهت للكورسيه 

ذيول الفراشة محبوبة بالفعل من قبل رموز الموضة الصاعدة مثل جوردان ألكسندر، التي تلعب دور جوليان كالواي في “HBO Max's Gossip Girl”، وفقًا لموقع “STYLE”. 

شوهد الكورسيه في منصات أزياء 2021،  في كريستيان سيريانو، وظهر الكورسيه المصنوع من الدانتيل الأبيض موضوع على طبقة علوية منظمة واقترانها مع بنطلون أسود.

وتميز هذا الكورسيه الرائع بسلاسل مميزة بالإمكان إستخدامها كأحزمة.

الملابس

في عرض أزياء العلامة التجارية الأشهر"جوتشي"  برزت نسخة مغايرة من الكورسيه، والتي تضمنت تفاصيل الحصان الشهير لدار الأزياء باللون الأخضر يعلوه الكورسيه الأسود، فيما يشبه مظهر الفارس.

الملابس

 ارتدت بيلا حديد مؤخرًا كورسيه أبيض اللون  بقيمة 60 دولارًا من I AM GIA مع حافة انسيابية.

الملابس

الكورسيه الكوري الجنوبي، الذي يعرف بإسم  الفراشة الجنوبية له ذيل لافت للنظر.

الملابس

 


 

الكورسيه ذيول الفراشة كورسيه ذيل الفراشة عروض ازياء - 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا بيلا حديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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