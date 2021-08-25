وداعا للسايس.. طرق تسجل الحصول علي رخصة تنظيم السيارات الجديدة

تستعد أماكن كثيرة على مستوى الجمهورية لتنفيذ قانون تنظيم انتظار السيارات، رقم 150 لسنة 2020، وتستعرض "الدستور" طرق الحصول على الأوراق المطلوبة والخطوات اللازم تنفذها للحصول على تصريح حجز مكان للسيارة بجانب عقار تمتلكه.

خطوات الحصول علي تصريح

- علي المواطن أن يحضر صورة بطاقة الرقم القومى ، صورة رخصة السيارة.

-يحضر الرخصة الأصلية للنظر إليها ولزيادة التأكد منها.

- يتقدم مالك السيارة بالاوراق لعمل طلب حجز مكان الانتظار.

- يتقدم بالطلب للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

- يعابن الحي المكان بعد يومين من تقديم طلب الحجز.

- بعد المعاينة من قبل الحي، يدفع المواطن رسوم الانتظار بالشهر.

- تكلفة الرسوم لحجز مكان سيارة 300 جنيه شاملة الضريبة.

- من المستحب دفع الرسوم المطلوبة عن طريق الفيزا لتجنب دفع رسوم إضافية عند الدفع كاش.

- تقوم الجهه المختصة بتحرير إيصال دفع، وضع لافتة باسم مالك السيارة مكان الحجز.

- توضع حواجز مكان حجز انتظار السيارة لمنع وقوف سيارات أخرى في مكان صاحب الحجز.

- علي المواطن دفع تكاليف الحواجز وشراء الحواجز بنفسه والاحتفاظ بها.

- يمكن أن يدفع المواطن تكاليف الاشتراك علي مدار عام كامل إذا رغب في ذلك.

وتقدم الرئيس السيسى بالتوقيع على قانون رقم 150 لسنة 2020 بترتيب أماكن السيارات بالشوارع، العام الماضى، حيث أصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لقانون أنتظار المركبات منذ حوالي ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يجوز تطبيق نظام انتظار المركبات فى الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة للحجز.

ويتم تطبيق ذلك القانون علي كافة المساكن والمدن العمرانية داخل الجمهورية، وتقوم الجهة المختصة بالعمل علي ذلك بشكل مكثف ومعرفة الشوارع المتاحة واوقات الانتظار المناسبة للحجز حتي لا يحدث شلل مروري يصيب الشوارع، ويتم تجهيز كراسات الشروط الخاصة بأماكن الانتظار، لما هو متاح في المكان، ومنح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأشخاص، ومدة الرخصة ثلاث سنوات يتم تجددها بعد الانتهاء ويتم معاقبة كل من يخالف هذة القوانين بالحبس حوالي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.