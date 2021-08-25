الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مشاجرة» تقود شخصًا للسجن 15 سنة في الإسكندرية

مشاجرة
مشاجرة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 15 سنة، بعد اتهامه بقتل شخص في مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة بينهما.

ترجع أحداث القضية رقم 328 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وقيام المتهم بطعن المجني عليه وقتله بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، لوجود خلافات سابقة بين المتهم س.ع.ع، عامل، وبين والمدعو ا.ا.م، نجل المجني عليه، علي إثرها قام بالتعدي بالضرب على المتهم وفر فتربص المتهم وعند مشاهدة المجني عليه أ.م.أ، قام بالتشاجر معه وبحوزته سلاح أبيض سكين وطعنه بها انتقاما من نجله  فسقط علي الأرض غارقا في دمائه وفر هاربا.
وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بعد اتهامه بقتل صاحب مقهي بسلاح أبيض بسبب وجود خلافات مالية بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب.

كمين المحكمة خلافات مشاجرة شخصين الإسكندرية

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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