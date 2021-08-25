الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن تسلم مراكب صيد لـ135 سيدة من الصائدات الأرامل

وزيرة التضامن تسلم
وزيرة التضامن تسلم مراكب صيد لـ135 سيدة

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتسليم مراكب صيد صغيرة لـ135 سيدة من الصائدات الأرامل اللائي لديهن رخص صيد سارية وليس لديهن مركب، كما سلمت لكل منهن صندوق مبرد لحفظ حصيلة الصيد وبدلة صيد وشباك صيد، كما قامت بتسليم بدل صيد لـ900 سيدة من صائدات البرارة وهن الايد الشريفة التي تقوم على البر بالصيد وتأمين الرزق لأسرهن.

وفي إطار متصل، وجهت نيفين القباج بتشكيل لجنة من الوزارة بالتعاون مع مدير مديرية التضامن في كفر الشيخ لدراسة وحل جميع تظلمات برنامج تكافل وكرامة بالمحافظة.

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وزيرة التضامن تسلم مراكب صيد لـ135 سيدة 

جاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، والتي يستفيد منها 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون في تنفيذها صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، وبحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة العامة للثروة السمكية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مبادرة بر أمان، ساهمت في تنمية صيادي البرلس، كونها تهتم بجوانب عديدة لهم، ما بين أساليب الصيد، ورعايتهم الصحية، وأمورهم الأسرية، وتوفير زريعة لزيادة معدلات الصيد، مضيفاً ان الدولة المصرية تدعم الصيادين كونهم جزءا أساسياً من اقتصاد الوطن، كما طالبتهم بأهمية تحديد النسل حفاظاً على صحة المرأة والحفاظ على حياة كريمة لهم.

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وزيرة التضامن تسلم مراكب صيد لـ135 سيدة 

ومن جانبه صرح الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بأن المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية شهدت نجاحا كبيرا وإقبالا من الصيادين وأصحاب مراكب الصيد، حيث حرص العديد من الصيادين على تجديد التراخيص الخاصة بهم لصرف مستلزمات الصيد، مضيفا أنه تم فتح باب التظلمات  بالمرحلة الأولى مرة أخرى لمدة شهر تنتهي في سبتمبر 2021 نتيجة قيام العديد من  الصيادين بتجديد ترخيص الصيد بعد الانتهاء من تاريخ توزيع المرحلة الاولي وذلك للحصول علي المستلزمات.

وأضاف أن الاهتمام بعمل مراكب للسيدات العاملات في الصيد هو خطوة كبيرة وايجابية لتشجيع السيدات على العمل ومساهمة من الدولة في توفير حياة كريمة لهم.

وزيرة التضامن صندوق تحيا مصر الصيادين المبادرة الرئاسية التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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