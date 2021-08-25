«الأورمان» تتبنى مبادرة إنسانية لإعادة إعمار البيوت بمحافظة الشرقية

أعلنت جمعية الأورمان عن تبنيها مبادرة إنسانية لإعادة إعمار بيوت الأسر الأكثر احتياجًا فى الشرقية، ورفع الضرر عنهم وتوفير مسكنًا مناسب وآمن لهم.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فريق عمل الأورمان بالشرقية مستمر فى مواصلة جهوده لتحسين حياة المواطنين، حيث نجح في إعادة إعمار وتعريش (911) منزلا في قرى ونجوع المحافظة، مؤكدًا أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتعريش الأسقف منذ سنوات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأشار شعبان أن الجمعية سهلت على المواطنين المشاركة في إعمار البيوت للأسر الأكثر احتياجًا بمبلغ 560 جنيهًا شهريًا أو بسهم 250 جنيهًا ليستطيع الجميع المشاركة فى الخير.

ولفت إلى أن المبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير الإمكانيات موضحا أنه منذ انطلاق مشروعها (مشروع أكفل قرية فقيرة) ساهمت جمعية الأورمان في إعادة إعمار 32 ألف منزل، وتعريش أسقف (20186) منزلا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة خلال الفترة الماضية.

و كان محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، قد اعلن إن الجمعية بدأت في تطوير 50 منزلا في 4 قرى بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر".

وأوضح فؤاد أن المنازل التي سيتم تطويرها بقرى البكارشة وكفر المسلمية مركز صان الحجر، والملاحات الخطارة والطويلة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الثالث الذي يشمل رفع كفاءة 2885 منزلا موزعة على 100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.