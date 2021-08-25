الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة عامل بجروح نافذة فى مشاجرة بالقليوبية

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

أصيب عامل، اليوم الأربعاء، بجرح طعني نافذ بالظهر، خلال مشاجرة نشبت مع سائق، بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، يفيد استقبال عامل مصابا بجرح طعني نافذ بالظهر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وبالفحص وسؤال المصاب "أحمد.م.إ"، 20 عاما، عامل، مقيم سوارس- ميت حلفا دائرة المركز، اتهم "محمد.أ.ح"، 36 عاما، سائق، مقيم ذات الناحية، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، محدثا إصابته، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وجرى بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق 

وفى سياق متصل لقي مبيض محارة مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بمنطقة مدينة الأمل دائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة للصحة النفسية، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مراكز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بمصرع مبيض محارة إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بمنطقة مدينة الأمل دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء وقوف "عثمان.إ.م"، 50 عاما، مبيض محارة، أعلى سقالة خشبية والقيام بأعمال التشطيبات لواجهة منزل بالطابق الثاني علوي، اختل توازنه وسقط أرضا، مما أدى إلى وفاته إثر إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس، ونزيف من الأنف ونزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال شقيق المجني عليه ومالك العقار أيدا ما جاء بالفحص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة القليوبية خلافات الجيرة الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية جروح نافذة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

مصر الأعلى نموًا على مستوى العالم بمؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021.. اعرف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

ذهبية بارالمبية لـ"إسرائيل": السباح "إياد شلبى" يحقق المركز الأول فى طوكيو

مسئول فلسطيني: القدس عاصمتنا وحقوقنا ليست منحة من الاحتلال

القوات الإسرائيلية تهدم منزلًا فلسطينيًا غرب بيت لحم