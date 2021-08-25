إصابة عامل بجروح نافذة فى مشاجرة بالقليوبية

أصيب عامل، اليوم الأربعاء، بجرح طعني نافذ بالظهر، خلال مشاجرة نشبت مع سائق، بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، يفيد استقبال عامل مصابا بجرح طعني نافذ بالظهر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وبالفحص وسؤال المصاب "أحمد.م.إ"، 20 عاما، عامل، مقيم سوارس- ميت حلفا دائرة المركز، اتهم "محمد.أ.ح"، 36 عاما، سائق، مقيم ذات الناحية، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، محدثا إصابته، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وجرى بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق

وفى سياق متصل لقي مبيض محارة مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بمنطقة مدينة الأمل دائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة للصحة النفسية، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مراكز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بمصرع مبيض محارة إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بمنطقة مدينة الأمل دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء وقوف "عثمان.إ.م"، 50 عاما، مبيض محارة، أعلى سقالة خشبية والقيام بأعمال التشطيبات لواجهة منزل بالطابق الثاني علوي، اختل توازنه وسقط أرضا، مما أدى إلى وفاته إثر إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس، ونزيف من الأنف ونزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال شقيق المجني عليه ومالك العقار أيدا ما جاء بالفحص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.