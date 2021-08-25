صحة الشرقية: تفعيل ٧ مراكز جديدة لتطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه قد تم تفعيل ٧ مراكز جديدة لتقديم خدمة تلقي المسافرين للخارج لقاح كورونا، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي اللقاح، والراغبين في استخراجها من المواطنين.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مراكز التطعيم الجديدة هي "مركز التطعيم بمستشفى السعديين المركزي، والمركز الطبي ٥٤ بالعاشر، ودوار العاشر بمدينة العاشر، ومركز طبي ١ بالصالحية الجديدة، والمركز الطبي بكفر صقر، والمركز الطبي بأبو حماد، والمركز الطبي بأبو كبير، ليصل الإجمالي حتى الآن ١٦ مركزًا لتطعيم المسافرين للخارج، واستخراج الشهادات المعتمدة، وذلك تيسيراً على المواطنين، ونظراً للإقبال الشديد على مختلف المراكز الطبية الأخرى، مؤكداً بأنه تم التنبيه عليهم باتباع كافة الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية أثناء العمل، ومشدداً على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك.

وأوضح مسعود، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و ٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

كما أشار إلي أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق، ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح)، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف مسعود أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية السابقة شملت “مكتب صحة ثان الزقازيق، ومركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية، مركز التطعيم بديوان المديرية” هذا بجانب المراكز الطبية الجديدة.