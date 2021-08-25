الصين وروسيا يتبادلان وجهات النظر بشأن الوضع في أفغانستان

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفياً بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، تبادلا فيه وجهات النظر بشأن الوضع في أفغانستان.

وشدد الرئيس الصيني على ضرورة انتهاج حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان، سياسة معتدلة ومستقرة بعيدا عن الجماعات الإرهابية.

وحث شي، بحسب ما نقلت صحيفة الشعب الحكومية، جميع الأطراف في أفغانستان على وضع إطار عمل سياسي منفتح يشمل الجميع وانتهاج سياسات معتدلة ومستقرة وقطع العلاقات مع جميع الجماعات الإرهابية.

كما اتفق الرئيسان على تعزيز التنسيق بشأن أفغانستان، ونقلت القناة التلفزيونية المحلية عن الرئيس الصيني قوله " مستعدون لتعزيز الحوار بشأن أفغانستان مع روسيا وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي"

وأكد الجانبان على ضرورة ابتعاد السلطات الأفغانية عن جميع المنظمات الإرهابية.

يشار إلى أن الصين كانت دعت المجتمع الدولي إلى دعم فرص حدوث تطورات إيجابية في أفغانستان بدلا من فرض عقوبات على طالبان.

وقال وانج وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري أمس الثلاثاء "يجب على المجتمع الدولي أن يشجع ويعزز تنمية الوضع في أفغانستان في اتجاه إيجابي، ويدعم إعادة الإعمار السلمي، ويُحسن رفاهية الشعب، ويُعزز قدرته على التنمية بشكل مستقل".

كما اعتبر أن "فرض عقوبات والضغط عند كل منعطف لا يمكن أن يحل المشكلة، ولن يؤدي إلا لنتائج عكسية."

يذكر أن الصين، التي تشترك في حدود قصيرة مع أفغانستان، كانت استغلت مشاهد الفوضى السابقة في مطار كابول لتضاعف انتقاداتها القاسية للإجراءات الأمريكية في البلاد.

فيما أبقت بيكين على سفارتها في كابل مفتوحة، ساعية للحفاظ على علاقات ودية مع طالبان.

وطالبت الصين المجتمع الدولي بدعم فرص حدوث تطورات إيجابية في أفغانستان بدلاً من فرض عقوبات على حركة طالبان.

وأوضح وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري اليوم الثلاثاء أنه يجب على المجتمع الدولي أن يشجع ويعزز تنمية الوضع في أفغانستان في اتجاه إيجابي.

كذلك، قال إن على المجتمع الدولي "دعم إعادة الإعمار السلمي، وتحسين رفاهية الشعب، وتعزيز قدرته على التنمية بشكل مستقل".