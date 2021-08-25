محافظ المنوفية يشهد احتفال جمعية المحاربين القدماء لتكريم أسر الشهداء

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء مصطفى أحمد عميرة مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب، اليوم، فعاليات الاحتفال السنوى لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة تقديراً لدورهم البطولى وذلك بنادى الشرطة بشبين الكوم.

جاء ذلك بحضور اللواء سالم مهنا الدمينى مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية واللواء عماد يوسف سكرتير عام مساعد المحافظة والعميد صفوت فودة رئيس فرع الجمعية والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من أسر الشهداء.

احتفال جمعية المحاربين القدماء بالمنوفيه

واستهل الحفل بالقرآن الكريم، أعقبه كلمة ممثل مديرية الأوقاف والذى أكد على منزلة ومكانة الشهيد فى الإسلام، مشيرا إلى أننا جئنا اليوم لنحتفى بشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل رفعة مصرنا الحبيبة، داعيا الله بأن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة.

احتفال جمعية المحاربين القدماء بالمنوفيه

وفى كلمته أعرب محافظ المنوفية عن سعادته للمشاركة فى إحياء هذه المناسبة لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تخليداً لذكراهم وضربهم أروع الأمثلة وأنبلها فى التضحية والفداء وتسطيرهم تاريخاً مجيداً بدمائهم الذكية تسرده الأجيال وتتذكره جيلا بعد جيل، مؤكداً حرص القيادة السياسية على تكريم الشهداء إجلالاً وعرفاناً لهم فقد كانوا أوفياءً ليمين الولاء للوطن وصوناً لقدسية ترابه وحفاظاً على شموخه ورفعته، واختتم حديثه بالتأكيد على تقديم الدعم الكامل لكافة أسر الشهداء وكذا الفعاليات التى من شأنها ترسيخ عقيدة الانتماء والولاء للوطن.

احتفال جمعية المحاربين القدماء بالمنوفيه

ومن جانبه نقل مدير جمعية المحاربين القدماء تحيات القائد العام للقوات المسلحة ، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ، مقدما شكره وتقديره لمجهودات محافظ المنوفية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية فى تلبية كافة احتياجات ومطالب أسر الشهداء وأبطال الحروب، مشيرا إلى أن ما يتم تقديمه من دعم وتكريم للشهداء لهو صورة من صور حب الوطن ورد الجميل لتضحياتهم ، مؤكدا بأن أرواح الشهداء ستظل ترفرف عالية فى سماء الوطن معبرة عن المستقبل المشرق لوطننا الحبيب، لافتا إلى أنه يود أن يبعث برسالة شكر وتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار ضحايا الإرهاب الغاشم ويؤكد بأن قواتنا المسلحة الباسلة لم ولن تنسى أبدا تضحياتهم فى الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

احتفال جمعية المحاربين القدماء بالمنوفيه

وخلال الحفل كرم محافظ المنوفية ومدير جمعية المحاربين القدماء ومدير الأمن عدداً من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء المحافظة تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم الغالية، كما قدم مدير جمعية المحاربين درع الجمعية لمحافظ المنوفية ومدير الأمن تقديراً لجهوده الملموسة فى دعم أسر الشهداء، فيما قدم المحافظ درع المحافظة لمدير الجمعية تقديراً لمجهوداته.

احتفال جمعية المحاربين القدماء بالمنوفيه

واختتمت الاحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

وعقب الحفل ، حرص محافظ المنوفية على التقاط عدد من الصور التذكارية مع أسر الشهداء وعقد لقاء بعدد منهم للإستماع إلى مطالبهم، مؤكدا بأن مكتبه مفتوح أمامهم لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم ، وعلى الفور وجه المحافظ بإتخاذ الإجراءات العاجلة لإطلاق اسم أحد الشهداء على مركز شباب سمادون بمركز ومدينة أشمون، فيما وافق على صرف عدد من المساعدات المالية العاجلة لعدد من أسر الشهداء بنواحى الباجور والسادات وأشمون، كما وجه عدد من الطلبات لرؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ اللازم فورا.

احتفال جمعية المحاربين القدماء بالمنوفيه

احتفال جمعية المحاربين القدماء بالمنوفيه

احتفال جمعية المحاربين القدماء بالمنوفيه

احتفال جمعية المحاربين القدماء بالمنوفيه

احتفال جمعية المحاربين القدماء بالمنوفيه