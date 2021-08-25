«مياه المنوفية» تدرس استكمال مشروع صرف صحى سلكا وزوير

عقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اجتماعًا مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بحضور رئيس الجهاز التنفيذي ومدير عام التنفيذ، والنائبة الدكتورة شيرين القشاش عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وكيفية تذليل معوقاتها والمشروعات المتوقفة والحلول وآليات استئناف العمل بها وتحديد الخطوات والإجراءات المطلوبة والعاجلة لاستكمالها والاتفاق على مواعيد نهوها لدخولها الخدمة وفق برنامج زمني محدد.

وأشار نجيب إلى أنه تم التنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على استكمال مشروع صرف صحي سلكا وزوير على أن يتم استقبال التصرفات الواردة من محطة الرفع علي محطة معالجة الغوري اعتبارًا من يوم 1 فبراير 2022م بناءً علي الجدول الزمني الذي تعهد الجهاز بتنفيذها.

وأكد نجيب حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية للوقف على نسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات وتذليل العقبات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة.

اختبار 425 موظفا ببرنامج المسار الوظيفى بمياه المنوفية

وعلى صعيد آخر منفصل كانت قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اختبارات اجتياز برنامج المسار الوظيفي لعدد 425 موظفًا بالشركة خلال الفترة من 15 حتى 19 أغسطس الماضي بمختلف التخصصات للارتقاء بالقدرات الوظيفية والمهارات المهنية للعاملين لأداء وظيفى متميز.

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية إن برنامج المسار الوظيفي يهدف إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين، وتطوير مهاراتهم في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد أن اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالشركة شرط أساسي من شروط الترقية، مما يشجع العاملين على المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول على الترقية المستحقة، والذي يتم تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة.