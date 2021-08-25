«الأمل الأخير».. طلاب بالثانوية العامة ينتظرون «خبيئة القدر» في «التظلمات»

حالة من الترقب يعيشها طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم خلال الفترة الماضية، بعد فتح الباب لهم للتظلم إلكترونيًا، على المواد التي يرون أنهم حصلوا فيها على درجات أقل مما يستحقون، بحسب ما جاء في حديث البعض منهم مع “الدستور”.

قال الطالب معتز محمود، حاصل على 60% في الثانوية العامة، إنه تقدم بتظلم في المواد العلمية وينتظر النتيجة، مضيفًا:"أنا عندى أمل وثقة في ربنا إنه يطلع ليّا درجات أقدر من خلالها أزود مجموعي، ما زالت في انتظار النتيجة وأتمنى أن يزيد مجموعي".

بينما أشارت الطالبة سهيلة محمد، والتى حصلت على مجموع 50%، إلى أنه لا يوجد لديها أمل في الحصول على درجات رغم أنها تظلمت في أكثر من مادة على رأسهم مادة اللغة العربية والتاريخ، متابعة:"بس التظلم مجانًا وأنا حاسة إني دي مش درجاتي ليه مجربش حتى لو فقدت الأمل يمكن ربنا يغير الأمور".

فيما رفض الطالب جمال محمد الحاصل على 70% التقدم بتظلم في الثانوية العامة؛ لأنه استسلم إلى الأمر الواقع مقتنعًا بأن هذا نصيبه.

وبين أن زيادة التظلمات هذا العام السبب الرئيسي فيها إنخفاض المجاميع، بالإضافة إلى أنه مجاني لذلك لا مشكلة لدى الطلاب أن يتقدمون بتظلمات حتى ولو فى جميع المواد فمن الممكن أن تصيب معه ويكون له درجات تعمل على زيادة مجموعه.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استقبال التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021.

وكشفت مصادر بديوان عام الوزارة لـ"الدستور"، أن عدد الأوراق المتظلم فيها من الطلاب تعدت المليون و94 ألف ورقة امتحانية.

وأضافت أن أكثر المواد التي يتم التظلم فيها هى المواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء، بالإضافة إلى مادة اللغة العربية.

وأشارت المصادر إلى أن نتيجة التظلمات سوف يتم إرسالها إلى الطلاب عن طريق “الميل”.

وشددت على أن التظلم لا ينقص من الدرجات وفي حالة عدم زيادتها ستكون كما هي.