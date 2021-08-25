أستير رمزي تُحدث الأقباط عن محبة الله للبشر في «يدوم حبك»

أطلقت المُرنمة أستير رمزي، أحدث أعمالها الفنية في مجال الترانيم المسيحية، لتحمل شعار "ترنيمة يدوم حبك".

تتحدث الترنيمة الأحدث لأستير، والتي جاءت من كلمات ماجي مجدي، وألحان جينا عماد، وتوزيع وهندسة صوتية مينا صفوت، عن علاقة الفرد المؤمن بالله المُحب، الذي يُحب البشر وتتجلى محبته في غرافنه وإحساناته المُتجددة في كل صباح.

وتقول كلمات الترنيمة

١- أسود حواليا وسط الجب.. محاوطاني يمين وشمال

وانا معدوم من القوة.. ماهو انت عارفني مش دانيال

ونار حارقة كمان قلبي.. ضلوعي يا رب زي أتون

وضعف ايماني ولا يبقى..ف ربع الفتية مهما يكون

القرار:

ولا عمرك ف يوم تزعل.. تسامح ربي وبدون لوم

ده قلبك كله حنية.. يدوم حبك يابويا يدوم

٢- انا خاطي اوي ومش بار..وعارف قلبي كُلْه ذنوب

وصبري مش قوي وجبار..ماهو انت عارفني مش ايوب

وعمري ما هامشي ع المية..عشان ضعفي مايسمحليش

ماهو انت عارفني مش بطرس..بخوف يمنعني اني اعيش

٣- لكنْي يا رب باصرخلك..تكون جنبي .. تقويني

وتملا القلب بالبركة..وقوة حب تحييني

عشان كل اللي قلناهم ..اكيد غلطوا ف حقك يوم

ماهو انت عارفنا ناس ضعفا..بنتسند عليك ونقوم

أستير رمزي مُرنمة من مرنمات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في محافظة الإسكندرية، ولها العديد من الاعمال مثل حضن إيديك وسلمت نفسي في يديك مع فريق قلب داوود، وهو احد أشهر الفرق الكنسية، بالاضافة إلى قصيدة يا الهي اعمق الحب هواك وهي من كلمات البابا الراحل شنودة الثالث وحتة منورة.

ياتي هذا بالاضافة غلى ترنمية "الديان" وهي ترنيمة حذرت من خلالها استير البشر من السقوط في خطية الإدانة والنميمة، مع التأكيد على أن الله هو الديان الوحيد لكافة البشر كونه معيار القداسة الأوحد، حتى أن الترنيمة حملت شعارًا كتابيًا وهو «لاَ تَدِينُوا لِكَيْ لاَ تُدَانُوا، لأَنَّكُمْ بِالدَّيْنُونَةِ الَّتِي بِهَا تَدِينُونَ تُدَانُونَ..متى 7:1، حتى تُذكر المرنمة بأن ما ورد من كلمات بالترنيمة ليس من وحي خيالها وأنما هو وصية من وصايا السيد المسيح.