العثور على جثة شاب ملقاة في شارع بالغربية

عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة في شارع مدرسة بلال بن رباح بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في شارع مدرسة بلال بن رباح بدائرة المركز.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية، وتبين من خلال التحريات أن الجثة لشاب مجهول الهوية، ملقاة بالشارع أمام أحد المنازل.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من أصحاب العقارات المحيطة بمكان العثور على الجثة، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة.

وكشف التقرير الطبي المبدئي عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وأن الشاب في العقد الثالث من عمره، لا يحمل أي أوراق تثبت شخصيته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كفرالزيات، تنفيذا لقرار النيابة العامة، تمهيدا لتشريحها، وبيان وجود شبهة جنائية في وفاته من عدمه، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية الشاب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.