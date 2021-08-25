الأربعاء 25 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة مقبرة وهدم تعدي على أرض زراعية في حملة بدمياط

إزالة مقبرة
إزالة مقبرة

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة ياقوت أحمد ورد، تعدي على الأرض الزراعية بناحية الطريق الدولي، عبارة عن فرشة خرسانية على سطح الأرض على مساحة 120م، وتمت الإزالة كامله فوري تحت إشراف محمد البساطي نائب رئيس المدينة لشئون القرى.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ  بإزالة فورية لمقبرة بمقابر طريق المطار التابع لقرية الرياض مركز كفر البطيخ على مساحة 6 متر، وتمت الإزالة كاملة فوري تحت إشراف  محمد البساطي نائب رئيس مركز كفر البطيخ لشئون القرى.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من التوجيهات إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات التي جاء أهمها التأكيد على ضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين ودراستها فورًا وأيضاً التنسيق مع مديرية الصحة لتوسيع دائرة الإعلان عن أماكن قوافل التطعيم بلقاح فيروس كورونا عبر الوسائل المختلفة، وحث المواطنين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالتسجيل عبر موقع الوزارة والتوجه إلى أقرب قافلة لتلقي اللقاح لتحقيق المستهدف مما يساهم في الحد من انتشار الفيروس، كما أكدت على رؤساء الوحدات المحلية بدفع منظومة العمل وتحصيل الإيرادات.

محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض دمياط كفر البطيخ

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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