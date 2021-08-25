برلماني: مصر ضمن 10 دول كبرى حرصت على استقدام بعثاتها من أفغانستان

أعرب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، عن سعادته الغامرة بالمشهد العظيم لعودة البعثة المصرية إلى الأراضي المصرية من أفغانستان على متن طائرة حربية، مؤكداً أن جميع المصريين تابعوا الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية بأبنائها في الخارج، وكيف أمنت عودتهم سالمين وهم فى قمة السعادة والفرح والارتياح إلى أرض الوطن من أفغانستان.

وقال مسعود، في بيان اليوم الأربعاء، إن مصر كانت دولة من ضمن 10 دول كبرى حرصت على استقدام بعثاتها من كابول وأعلنت عن نيتها إرسال طائرات لإعادة أفراد بعثاتها إلى أوطانهم، موجهاً تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى على قراره الرئاسى بأن تذهب طائرة مصرية عسكرية إلى مطار كابول لإعادة كل من فى البعثة الدبلوماسية المصرية وبعثة الأزهر الشريف من أفغانستان.

وأضاف النائب، أن التاريخ سجل أن مصر أصبحت من الدول الكبرى فى رعاية جميع أبنائها بالخارج، ودولة لها دورها الكبير فى التدخل فى التوقيت المناسب لحماية جميع أبنائها داخل الدولة وخارجها، موضحاً أنه لم تصرح سوى 10 دول فقط بأنها سترسل طائرات لإعادة عناصر بعثاتها، ومن بينها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وكندا، وهو دليل قاطع أمام العالم كله بأن مصر أصبحت من الدول الكبيرة التي ترعى أبناءها في الخارج، وأنها لا تتوانى لحظة فى التدخل السريع والعاجل لحمايتهم من أي مخاطر متوقعة.

وكان استقبل مطار شرق القاهرة العسكرى، مساء أمس الأول، المصريين العائدين من أفغانستان، إلى أرض الوطن، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويمثل العائدون الجالية المصرية من البعثة الأزهرية المصرية ومسؤولى السفارة المصرية بأفغانستان، حيث تواجدت البعثة المصرية فى أفغانستان منذ 2009، وتمت العودة من خلال المؤسسة العسكرية عبر رحلة لإحدى الطائرات استغرقت عدة ساعات حتى وصلت لأرض الوطن.

يذكر أن عددًا من الدول، بينها مصر، بدأت فى إعادة مواطنيها من أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على الحُكم، وانسحاب القوات الأمريكية.