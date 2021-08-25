«ثقافة بورسعيد» تطلق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن

يشهد اليوم الأربعاء 25 أغسطس فى السادسة مساء، انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن من خلال مبادرة إقليم القناة وسيناء، لتقديم نموذج التضحية والفداء للأجيال القادمة وإعلاء مبادىء الولاء والانتماء، تحت اشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة الذى يقدم كل الدعم لتحقيق المبادرة فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.



وقال الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء، إنه سيتم تنظيم يوم الوفاء بواقع مرة فى كل محافظة على مدار الشهر، يتم من خلاله تقديم برنامج فنى وادبى، وعرض فيلم عن شهيد من أبناء المحافظة المقام بها الاحتفال.

وأشار إلى أنه سيتم اليوم تكريم الشهيد عمرو السقا من أبناء بورسعيد، وستحكى والدته ملامح من حياة البطل، ويدير اللقاء الإعلامى عبدالله يسرى، وتقدم الشاعرة سماح الجوهرى ، وسيتم عرض فيلم الشهيد من إنتاج وزارة الثقافة، ويعلق عليه المخرج عاطف شكرى.

وتقدم فرقة كورال أطفال بورسعيد لوحات فنية موسيقية من الأغانى الوطنية، فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، وتشرف على تنفيذ الاحتفال الدكتورة جيهان المالكى مدير عام ثقافة بورسعيد.



ويحضر الاحتفال بيوم الوفاء أسر عدد من أسر الشهداء منهم أسرة الشهيد محمد إدريس وأسرة الشهيد عمرو عبدالجيد وأسرة الشهيد احمد الكفراوى وأسرة الشهيد محمود المغربى، وسيتم تكريم أسر الشهداء باسم اقليم القناة وسيناء.



وخلال شهر أغسطس سيتم إقامة حفلات الوفاء بكل من جنوب وشمال سيناء والسويس والإسماعيلية لأسماء شهداء الوطن من الجيش والشرطة تخليدا لذكراهم وسعيا لبناء وعى وطنى الأجيال القادمة مدور ورسالة للثقافة الوطنية .