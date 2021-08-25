عمان: 4 وفيات و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و113 إصابة، وتعافي 182 حالة.

وأفادت الصحة العمانية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- بأن إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة بلغ 301683 حالة، والمتعافين 290813 بنسبة تصل إلى 96.4%، والوفيات 4047 بنسبة 1.3%.

وفي نفس السياق، أصدرت هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، تعميمًا لكل المسافرين وشركات الطيران العاملة بالسلطنة بناءً على القرار الصادر عن اللجنة العليا للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، بشأن إنهاء العمل بقائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، على أن يسري القرار بدءًا من 1 سبتمبر المقبل من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت السلطنة.

ووفقًا لما ذكرته الهيئة العمانية في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، يُسمح بدخول السلطنة لجميع المواطنين العمانيين، والمقيمين بالسلطنة، وحاملي تأشيرات دخول السلطنة وجميع من لا يتطلب دخوله تأشيرة، وكذلك من يمكنه استخراج التأشيرة عند الوصول حسب النظام المعمول به سابقًا.

ويلتزم جميع القادمين إلى السلطنة قبل صعود الطائرة بإبراز شهادة تحصين متضمنة رمز التحقق "QR Code" تفيد بتلقي جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لـ"كوفيد- 19" المعتمدة في السلطنة أو جرعة واحدة من اللقاح الذي اعتمدت الجهات الصحية بالسلطنة قبول جرعة واحدة منه على أن يكون قد مضى على تلقي آخر جرعة من اللقاح 14 يومًا قبل الموعد المجدول للوصول إلى السلطنة.

كما يُعفى من الحجر الصحي جميع القادمين إلى السلطنة الذين يبرزون شهادة فحص "PCR" لكوفيد – 19، متضمنة رمز التحقق "QR Code"، بنتيجة سلبية تثبت خلو المسافر من المرض صادرة من أحد المختبرات الطبية المعتمدة على أن لا تتجاوز الفترة بين إجراء الفحص والوقت المجدول للوصول إلى السلطنة 96 ساعة للرحلات التي تزيد مدتها على 8 ساعات شاملة التوقف في مطارات أخرى، و72 ساعة للرحلات التي تقل مدتها عن 8 ساعات.