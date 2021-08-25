الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1574 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

كورونا في النمسا
كورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية 1574 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 680 ألفًا و170 حالة، وقد تعافى منها 656 ألفًا و16 حالة، بينما توفى 10 آلاف و770 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 417 حالة منهم 86 حالة في وحدات العناية المركزة، بينما تم توزيع 10 ملايين و357 ألفًا و579 جرعة من لقاحات كورونا.

وأشار إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على الولايات الفيدرالية على النحو التالي: بورغنلاند 9 وكارينثيا 59 والنمسا السفلى 221 والنمسا العليا 374 وسالزبورغ 171 وستيريا 176 وتيرول 110 وفورارلبرغ 77 وأخيرا العاصمة فيينا 377 حالة.

وكان قام ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا بتسليم 500 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى أوكرانيا؛ للمساعدة في احتواء انتشار الإصابات في البلاد وللتغلب على ضعف برامج التطعيم .

وذكر بيان للخارجية النمساوية، أن الوزير النمساوي قام بتسليم جرعات اللقاح إلى وزارة الصحة الأوكرانية، حيث شدد على أن لا أحد سيكون بأمان من الوباء حتى يتلقى الجميع اللقاح و يكونوا بأمان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

«مدمن استروكس».. كواليس الفيديو «الأكثر رعباً» على الطريق الدائري

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021.. اعرف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تهدم منزلًا فلسطينيًا غرب بيت لحم

9891 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فى غزة