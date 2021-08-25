1574 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية 1574 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 680 ألفًا و170 حالة، وقد تعافى منها 656 ألفًا و16 حالة، بينما توفى 10 آلاف و770 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 417 حالة منهم 86 حالة في وحدات العناية المركزة، بينما تم توزيع 10 ملايين و357 ألفًا و579 جرعة من لقاحات كورونا.

وأشار إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على الولايات الفيدرالية على النحو التالي: بورغنلاند 9 وكارينثيا 59 والنمسا السفلى 221 والنمسا العليا 374 وسالزبورغ 171 وستيريا 176 وتيرول 110 وفورارلبرغ 77 وأخيرا العاصمة فيينا 377 حالة.

وكان قام ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا بتسليم 500 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى أوكرانيا؛ للمساعدة في احتواء انتشار الإصابات في البلاد وللتغلب على ضعف برامج التطعيم .

وذكر بيان للخارجية النمساوية، أن الوزير النمساوي قام بتسليم جرعات اللقاح إلى وزارة الصحة الأوكرانية، حيث شدد على أن لا أحد سيكون بأمان من الوباء حتى يتلقى الجميع اللقاح و يكونوا بأمان.