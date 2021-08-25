تراجع ثقة الشركات الألمانية بفعل زيادة الإصابات بفيروس كورونا

كشف مسح اليوم الأربعاء أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت لثاني شهر على التوالي في أغسطس إذ أصبحت توقعات الشركات أكثر تشاؤما بشأن الشهور المقبلة في أكبر اقتصاد أوروبي بفعل زيادة الإصابات بفيروس كورونا واختناقات الإمدادات.

وقال معهد إيفو، إن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى 99.4 من قراءة معدلة بالخفض عند 100.7 في يوليو.

وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين إلى قراءة عند 100.4 في أغسطس.

وقال كليمنس فوست رئيس معهد إيفو في بيان "خيم (التشاؤم) على المعنويات في الاقتصاد الألماني مجددا، اختناقات الإمداد للمنتجات الوسيطة في الصناعات التحويلية والمخاوف بشأن زيادة أعداد الإصابات تفرض ضغوطا على الاقتصاد".

وقد أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 11561 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 8324 إصابة.

وسجل المعهد 39 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 22 وفاة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الأربعاء ارتفاعه إلى 61.3 إصابة صعودا من 58 إصابة أمس الثلاثاء.

وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يوليو الماضي عند 9ر4 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.