لطلاب الشهادات المعادلة.. تعرف على مواعيد وأماكن اختبارات القدرات

يبحث العديد من الطلاب على اختبارات القدرات وهم للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام 2021 ، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

وترصد "الدستور" كافة المعلومات عن هذه الاختبارات من حيث اليوم التاريخ نوع اختبار القدرات مكان أداء الاختبار وذلك تسهيلا علي الطلاب وهي كالتالي:

السبت 28/8/2021 التربية النوعية موسيقية–شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة.

الأحد 29/8/2021 التربية النوعية(فنية) – شعبة التربية الفنية بكليات التربية.

الاثنين 30/8/2021 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

الثلاثاء 31/8/2021 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

الأربعاء 01/9/2021 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

الخميس 02/9/2021 رسم العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان.

السبت 04/9/2021 رسم الفنون.

الأحد 05/9/2021 التربية الرياضية للبنين كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج . حلوان

التربية الرياضية للبنات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج . حلوان

الاثنين 06/9/2021 الإعلام كلية الإعلام – جامعة القاهرة.

الثلاثاء 07/9/2021 السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق بالمنيل- جامعة حلوان.

الأربعاء 08/9/2021 التمريض كلية التمريض – جامعة القاهرة.

الخميس 09/9/2021 الكليات التكنولوجية بمقر كلية تكنولوجية الصناعة والطاقة جامعة القاهرة التكنولوجية بالتجمع الخامس.

السبت 11/9/2021 تربية نوعية بالمنصورة (شعبة مسرح تربوى) لأبناء الدقهلية كلية التربية- جامعة المنصورة.

وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية:

1. صورة من استمارة النجاح.

2. مستند تحقيق شخصية.

3. عدد 4 صور شخصية.