بسبب عمولة بيع أرض.. خفير يقتل زوجة زميله في أسيوط

تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط خفير خصوصي قتل زوجة زميله بسبب عمولة في بيع قطعة أرض في محافظة أسيوط.

تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من خفير خصوصى بإحدى المزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط، بأنه عقب عودته للمزرعة اكتشف وفاة زوجته ربة منزل داخل الغرفة حراسته.

وتبين أنها مصابة بعيار نارى، واتهامه لـخفير خصوصى بأحد المزارع المجاورة - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى، لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط من إستهداف وضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة وعقب خروج زوج المجنى عليها لشراء بعض المستلزمات توجه للمجنى عليها وطالبها بمبلغ مالى قيمة عمولة نظير بيعه قطعة أرض فحدثت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها المجنى عليها بالتعدى عليه بالسب والشتم، ما أثار حفيظته فتعدى عليها بالضرب بماسورة معدنية كانت متواجدة بمحل الواقعة ثم أطلق عليها عيار نارى بواسطة فرد خرطوش محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.