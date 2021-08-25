الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شقيقين غسلا 8 ملايين جنيه من تجارة المواد المخدرة

الشقيقين
الشقيقين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين أحدهما مالك شركة استثمار زراعى؛ لتورطهما في غسل 8 ملايين جنيه من تجارة المواد المخدرة.

وتبين أن أحد المتهمين مالك شركة استثمار زراعي والآخر شريك ومدير شركة إستيراد وتصدير ومقاولات وتوريدات عمومية، مقيمان بشمال سيناء ولهما محل إقامة أخرى بالقاهرة والقليوبية،  لهما معلومات جنائية؛ لقيامهما بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق عدة أساليب تمثلت فى إيداع جزء من تلك المبالغ فى البنوك وأجرا عليها عمليات سحب وإيداع، وقاما بشراء الأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ 8 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

القبض المواد المخدرة تجارة شقيقين مكافحة المخدرات وزارة الداخلية تجارة المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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