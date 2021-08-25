الصحف الإماراتية: أزمات العالم تستدعى تحركا جماعيا لإيجاد حلول شاملة

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأربعاء، الأزمات التي تواجه العالم ومنها ارتفاع عدد النازحين قسرا بسبب النزاعات والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان؛ ما يستدعي تحركا جماعياً يستند إلى حقيقة أنه لا توجد أزمة يمكن عزلها وتركها للمستقبل، بالإضافة للمشهد في أفغانستان والتحول في نهج "طالبان" وأيديولوجيتها ومحاولتها أن تظهر للعالم بوجه جديد مختلف عما عرفه عنها في السنوات الماضية في محاولة منها لتعزيز صورتها كتنظيم معتدل لا علاقة له بالماضي المؤلم ونسج علاقات سلمية مع دول الجوار والعالم.

وقالت صحيفة البيان تحت عنوان "مسؤولية جماعية" إن العالم يواجه تحديات كبيرة في تداعيات الأزمات المستفحلة، خاصة الحروب والتردي المعيشي وتفاقم اللامساواة في مناطق الاضطرابات، وهو ما ينعكس على العالم أجمع، على شكل موجات ضخمة من اللاجئين، فواحدة من النتائج المباشرة لتفجر الأزمات الأمنية في الدول حدوث حركة انزياح سكاني إلى خارج مناطق الأزمات، وهذا يخلق تحدياً على أكثر من مستوى.

وأوضحت أن الأحداث المأساوية أثبتت في السنوات الأخيرة أنّ أسوأ ما في الأزمات هو التحرك بعد وقوعها، ذلك أن تأخر الاستجابة للحلول المتاحة يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة، والتسبب في سلسلة أزمات عابرة للحدود الوطنية، فالمجتمع الدولي معني بإيجاد حلول شاملة للصراعات التي تفتك بمناطق عديدة، وهناك حاجة ملحة لتطوير الحلول الاستباقية، قبل وقوع الأزمات، لأن التكاليف الإنسانية باهظة ومؤلمة.

وأضافت أن أرقام الأمم المتحدة الصادرة في يونيو الماضي، تظهر ارتفاع عدد النازحين قسراً بسبب النزاعات والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان للعام التاسع على التوالي في عام 2020 ليصل إلى 82.4 مليون شخص، على الرغم من أن فيروس كورونا جعل من الصعب على المضطرين للفرار التماس الأمان خارج بلدانهم. ويعادل المجموع شخصاً واحداً من بين كل 95، ويمثل زيادة بنسبة 4 في المئة عن العام السابق، مشيرة إلى أن العالم يجد نفسه مجدداً أمام أزمات أكثر وحلول أقل.

من ناحية أخرى، تناولت صحيفة الخليج التغيرات الجديدة على طالبان بعد توليها السلطة في كابول، إثر الهزيمة السريعة للجيش الأفغاني وسقوط النظام السابق.

فقالت تحت عنوان "بانتظار طالبان جديد" إن ما يصدر من مواقف حتى الآن عن قادة الحركة يشير إلى تحول في نهجها وأيديولوجيتها المعروفة، وأنها تقوم بمراجعة فكرية وسياسية كي تكون جزءاً من المجتمع الدولي مستفيدة من تجربتها خلال توليها السلطة بين عامي 1996و2001، ومن سنوات الحرب المريرة التي دامت لأكثر من عشرين عاماً، وهي سنوات عجاف كانت قاسية ومدمرة لأفغانستان والشعب الأفغاني الذي قاسى الأمرين، وعانى ما عاناه من قتل ودمار.

وأضافت تحاول «طالبان» أن تظهر للعالم بوجه جديد مختلف عما عرفه عنها في السنوات الماضية، فهي تسعى الآن لعقد مصالحة مع الداخل والخارج، في محاولة منها لتعزيز صورتها كتنظيم معتدل لا علاقة له بالماضي المؤلم، ونسج علاقات سلمية مع دول الجوار والعالم، مشيرة أن قادة الحركة يقولون إنهم سيحترمون حقوق الإنسان، وسيعملون على تحقيق الوحدة الوطنية ولن يمارسوا عمليات انتقام ضد أحد، وعلى استعداد للحوار مع السلطة السابقة، ودعوا جميع الموظفين للبقاء في أماكن عملهم، «لأن أفغانستان تحتاج إلى جميع أبنائها»، كما وجهوا رسائل إلى دول الجوار لتطمينها بأنها لن تتدخل في شؤونها ولن تشكل خطراً عليها، وتريد علاقات طبيعية معها، وهم يقصدون تحديداً روسيا والصين والهند وأوزبكستان وطاجيكستان وإيران، وهي دول تخشى من تمدد التنظيمات الإرهابية إلى أراضيها، كذلك أكدوا سعيهم لإقامة علاقات ودية مع دول العالم.

وأشارت إلى أن هذه التوجهات الجديدة للحركة تعطي أملاً في قيام نظام جديد يمكن أفغانستان من ولوج مرحلة جديدة من الأمن والسلام، ويبعد عنها شبح الحرب الأهلية والصراعات الداخلية، ويفتح أمامها أبواب العالم، كي تكون جزءاً من المجتمع الدولي، عوضاً عن أن تكون دولة منبوذة، ومصدر خطر دائم على الجوار والعالم.