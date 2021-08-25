رئيس هيئة التنمية الصناعية: مؤشرات إيجابية في إطار خطة الارتقاء بالصناعة المصرية 

أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الهيئة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري تأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة لخدمة القطاع الصناعي.

يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية واستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية، خاصة في ظل الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر.

وقال الزلاط، إنه فيما يتعلق بموقف الـ17 مجمع صناعي التي تنشئها الهيئة خلال المرحلة الحالية فقد تم تخصيص وتشغيل 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، حيث تم تخصيص 277 وحدة بمجمع السادات، كما تم تخصيص 117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد وتم تخصيص كافة وحدات مجمع بدر بالكامل بإجمالي 87 وحدة كما تم تخصيص 233 وحدة بمجمع مرغم 1.

وأضاف أنه فيما يخص الـ 7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر الماضي باجمالي 1657 وحدة فقد تم تخصيص وتسليم 181 وحدة بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية والمتخصص في الصناعات البلاستيكية وتخصيص 62 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمتخصص في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمنسوجات والملابس الجاهزة، كما تم تخصيص 265 وحدة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والمتخصص في مجالات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والهندسية.

وتابع أنه تم تخصيص 42 وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة الأقصر والمتخصص في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمفروشات والملابس الجاهزة، كما تم تخصيص 44 وحدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا والمتخصص في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية وتم تخصيص 48 وحدة بمجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج والمتخصص في الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وايضاً تخصيص 137 وحدة بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف والمتخصص في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية، وجارى حالياً إستكمال تخصيص باقي الوحدات في المجمعات الـ7 وإتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها بالفعل.