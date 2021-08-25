الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تحدث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن مفهوم الجاهلية والصحوة، قائلًا: إن “من أهم المفاهيم التي يجب أن تصحح مفهوم الجاهلية ومفهوم الصحوة، حيث اتخذت الجماعات المتطرفة من المغالطات وتزييف الوعي وتحميل بعض الألفاظ والمصطلحات دلالات أيديولوجية خاصة بها مع الإلحاح المستمر على ذلك، حتى اكتسب بعضها مع الوقت عند العامة تلك المعاني التي أرادت الجماعات المتطرفة تحميلها إياها”.

وأضاف أن مصطلح الجاهلية حاولت الجماعات المتطرفة إطلاقه على بعض مجتمعاتنا المؤمنة المعاصرة ظلمًا وزورًا، سواء من جهة الشكل أم من جهة المضمون. أما من حيث الشكل أو من حيث اللغة، فـ الجاهلية التي أُطْلقت على الفترة التي سبقت ظهور الإسلام، لم يقل أحد إنها من الجهل نقيض الإيمـان، إنما هي من  الجهـل نقيض الحلم لا العلم.

واستشهد بقول النبي (صلى الله عليه وسلم) لسيدنا أبي ذر (رضي الله عنه): “إنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فمَن كانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ ممَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ ممَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ، فإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأعِينُوهُمْ عليه”، كان ذلك عندما عيَّر سيدنا أبو ذر (رضي الله عنه) سيدنا بلالًا بقوله: يا ابن السوداء؛ وكان مقصد سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقوله: “إنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ” أي: إنك امْرُؤٌ فيك بقايا عصبية جاهلية، وشيء من تسرعها في الاعتداء على الآخرين والنيل من الآخر دون حق.

وتابع جمعة: “أما من حيث المضمون، فمن يقول -مثلًا- عن مصر الأزهر، مصر المساجد والمآذن، مصر القرآن، مصر العلم والعلماء، مصر التي يدرس بـ أزهرها الشريف نحو مليوني طالب وطالبة، ويستضيف عشرات الآلاف من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم لدراسة صحيح الدين، بلد يطوف علماؤه وأئمته مختلف دول العالم لتعليم، بلد يحتضن القرآن الكريم وأهـله، ويكرم حفظته إنه مجتمع جاهلي، فلا يمكن أن يقول ذلك إلا حاقد أو حاسدًا أو جاحد، أو مأجور أو مستغل”.

وأكمل وزير الأوقاف: “عن مصطلح الصحوة لدى الجماعات المتطرفة والمتشددة فيحصرونه في أمرين؛ الأول: الشكل والمظهر مهما كان المضمون والجوهر، والآخر: عدد أعضاء هذه التنظيمات، ونحن نرى أن الصحوة الحقيقية هي أن نملك أمرنا وكلمتنا، وننتج غذاءنا ودواءنا وكساءنا وسلاحنا، ونرفع مستوى بلدنا ومواطنينا علميًّا وثقافيًّا ومهنيًّا واقتصاديًّا ومعيشيًّا، أن نملك جيشًا قويًّا وشرطة قويّة واقتصادًا قويًّا، فجيش قوي واقتصاد قوي يعني بلدًا ذا مكانة ومواطنًا ذا كرامة“.
 وأكد أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا.

الجاهلية والصحوة وزير الأوقاف سلسلة بناء الوعي مفهوم الجاهلية والصحوة الجماعات المتطرفة مصطلح الجاهلية

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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