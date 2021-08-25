ثالث عروض مبادرة «المؤلف مصري».. عرض مسرحية «ذهب الليل» بالإسكندرية

قال المخرج محمد مرسي، مدير فرقة الاسكندرية بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي “ذهب الليل” من إنتاج الفرقة، يستعد لتقديمه يومي الجمعة والسبت الموافق ٢٧ و٢٨ أغسطس، وذلك على مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي بالإسكندرية في تمام التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أن عرض “ذهب الليل” من تأليف أحمد عسكر، وإخراج سعيد قابيل، كان ثالث عروض مبادرة “المؤلف مصري” التي تهدف إلى تنشيط الحركة المسرحية ودعم المؤلف المصري، وهي المبادرة التي أطلقها البيت الفني للمسرح، والتي أقامتها فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفنى للمسرح من سبتمبر وحتى شهر نوفمبر من العام الماضي ٢٠٢٠.

العرض المسرحي “ذهب الليل” مستوحى من حياة الفنان محمد فوزي، من خلال التركيز على المحطات الفنية المختلفة التي مر بها، وأهم ما حققه في الغناء والتلحين والإنتاج والتمثيل وتسجيل الأغاني والتأليف السينمائي، العرض من بطولة عادل سعيد، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، وتصميم إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف أحمد عسكر،من إخراج سعيد قابيل.

ويقدم البيت الفني للمسرح أيضا العرض المسرحي فريدة وهو نونو دراما تشيكوف ذلك على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة. وقال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة تستعد خلال أيام لاستقبال عرض المونودراما “فريدة” من إنتاج الفرقة، عن نص “أغنية البجعة” لأنطوان تشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى، وذلك على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور.

وأضاف حسان، أن العرض يدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، و ما آلت اليه من نجاح و فشل خلال حياتها.

“فريدة” من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، العرض عن نص “أغنية البجعة” لأنطوان تشيكوف، ومن كتابة وإخراج أكرم مصطفى.