الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

8 وفيات و834 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوزبكستان

كورونا
كورونا

 سجلت السلطات الصحية في أوزبكستان، 834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بدء جائحة فيروس كورونا ارتفع إلى 151 ألفًا و517 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1043 حالة.
وأشارت إلى أنه تعافى -خلال الساعات الـ24 الماضية- 909 أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 144 ألفًا و304 أشخاص.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتطعيم 128 ألفا و251 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ضد فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا التطعيم 12 مليونا و959 ألفا و828 شخصا من بينهم مليونان و902 ألف و459 شخصا تلقوا الجرعة الثانية ومليون و41 ألفا و53 شخصا حصلوا على الجرعة الثالثة.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في أوزبكستان في الاول من أبريل الماضي، وفي المرحلة الأولى، تم تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، والمصابين بأمراض مزمنة ، وموظفي المؤسسات الطبية والتعليمية (المدارس ورياض الأطفال)، فضلاً عن ممثلي وكالات إنفاذ القانون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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