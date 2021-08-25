الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مقعد خشبي ومصباح معلق ..أفكار أنيقة لديكور غرفة طعام معاصرة (صور)

غرفة طعام
غرفة طعام

أصبحت غرفة الطعام  من أساسيات المنزل المعاصر، تختلف ديكورتها من مكان لاخر، تعكس شخصيتك خاصة مع ضيوفك، وبحسب موقع “digsdigs ” نرصد أبرز ديكورات غرفة المعيشة المعاصرة لعام 2021. 

غرفة طعام معاصرة جميلة مع مصابيح مدمجة ومعلقة ، مع طاولة طويلة وكراسي رمادي داكن ، ووحدة تخزين مع مرايا

غرفة طعام معاصرة بمصابيح مدمجة ومعلقة ، مع طاولة طويلة وكراسي رمادي داكن ، وحدة تخزين مع مرايا.

مساحة طعام معاصرة جميلة مع طاولة أرجل دبوس شعر ، وكراسي جلدية ، ومصباح معلق هندسي جذاب

مساحة في غرفة طعام مع طاولة أرجل دبوس شعر ، وكراسي جلدية ، ومصباح معلق هندسي جذاب.

زاوية طعام معاصرة جريئة مع إطلالات رائعة على الغابة ، وطاولة حافة معيشة ، وكراسي مستديرة محايدة ومصباح معلق

زاوية طعام جريئة مع إطلالات رائعة  وطاولة عصرية ، كراسي مستديرة محايدة ومصباح معلق.

غرفة طعام معاصرة جريئة مع وحدة تحكم محايدة وأعمال فنية جذابة وطاولة حجرية مستديرة وكراسي مستديرة كريمية ووعاء به طحلب

غرفة طعام معاصرة مع وحدة تحكم محايدة وأعمال فنية جذابة وطاولة حجرية مستديرة وكراسي مستديرة كريمية. 

غرفة طعام معاصرة جذابة مع طاولة سوداء وكراسي جلدية سوداء ومقعد خشبي ريفي ولام معلق [

غرفة طعام معاصرة جذابة مع طاولة سوداء وكراسي جلدية سوداء ومقعد خشبي ريفي. 

غرفة طعام عصرية أنيقة مع طاولة ذات ألوان فاتحة وكراسي ذات مقاعد منسوجة ومصابيح معلقة سوداء ومقعد رمادي

غرفة طعام أنيقة مع طاولة ذات ألوان فاتحة وكراسي ذات مقاعد منسوجة ومصابيح معلقة سوداء ومقعد رمادي.

مساحة طعام عصرية أنيقة مع طاولة بيضاء بأرجل سوداء وكراسي سوداء مع تنجيد أبيض ومصابيح معلقة سوداء ومساحات خضراء

غرفة طعام عصرية مع طاولة بيضاء بأرجل سوداء وكراسي سوداء مع تنجيد أبيض ومصابيح معلقة سوداء.

غرفة طعام عصرية محايدة أنيقة مع طاولة ذات ألوان فاتحة وكراسي باللونين الأبيض والرمادي ومصابيح معلقة وشموع وأوراق الشجر

غرفة طعام محايدة أنيقة مع طاولة ذات ألوان فاتحة وكراسي باللونين الأبيض والرمادي ومصابيح معلقة وشموع وأوراق الشجر.

غرفة طعام عصرية وأنيقة بجدران خشبية ، وعمل فني مميز ، وطاولة سوداء ، وكراسي محايدة وسوداء ، ومجموعة من المصابيح المعلقة

غرفة طعام أنيقة بجدران خشبية ، عمل فني مميز ، طاولة سوداء ، كراسي محايدة وسوداء ، ومجموعة من المصابيح المعلقة.

زاوية طعام معاصرة مع جدار مرآة ، مقعد منجد مدمج ومضاء ، طاولة خشبية وزجاجية وكراسي بيضاء

زاوية طعام معاصرة مع جدار مرآة ، مقعد منجد مدمج ومضاء ، طاولة خشبية وزجاجية وكراسي بيضاء.

غرفة طعام معاصرة مع طاولة أنيقة ذات ألوان فاتحة وكراسي جلدية ومدفأة مغطاة بالبلاط الأبيض

غرفة طعام معاصرة مع طاولة أنيقة ذات ألوان فاتحة وكراسي جلدية ومدفأة مغطاة بالبلاط الأبيض

غرفة طعام عصرية مليئة بالضوء مع طاولة حجرية بيضاء وكراسي منجدة بيضاء ومجموعة من المصابيح المعلقة والمساحات الخضراء

غرفة طعام عصرية مليئة بالضوء مع طاولة حجرية بيضاء وكراسي منجدة بيضاء ومجموعة من المصابيح المعلقة والمساحات الخضراء

غرفة طعام معاصرة رائعة مع طاولة طعام محايدة وكراسي كريمية وثريا مميزة وعمل فني جريء بالإضافة إلى المساحات الخضراء

غرفة طعام معاصرة رائعة مع طاولة طعام محايدة وكراسي كريمية وثريا مميزة وعمل فني جريء بالإضافة إلى المساحات الخضراء

غرفة طعام معاصرة رسمية مع طاولة طعام ملونة داكنة وكراسي جلدية ومصابيح معلقة مخروطية فكرة رائعة

غرفة طعام معاصرة رسمية مع طاولة طعام ملونة داكنة وكراسي جلدية ومصابيح معلقة مخروطية 

غرفة طعام معاصرة رائعة مع طاولة معيشة جانبية وكراسي محايدة الصدأ ومصابيح معلقة محايدة ومدفأة مدمجة

غرفة طعام معاصرة رائعة مع طاولة معيشة جانبية وكراسي محايدة ومصابيح معلقة محايدة 

غرفة طعام معاصرة لاكونية مع طاولة مستديرة وكراسي سوداء ومصباح معلق مع عاكس الضوء الأسود المنسوج أمر مذهل

غرفة طعام معاصرة مع طاولة مستديرة وكراسي سوداء ومصباح معلق مع عاكس الضوء الأسود المنسوج.

مساحة معاصرة لتناول الطعام مع طاولة طعام خشبية وكراسي سوداء ومصابيح معلقة سوداء ووحدة تخزين عائمة

مساحة معاصرة لتناول الطعام مع طاولة طعام خشبية وكراسي سوداء ومصابيح معلقة سوداء .

غرفة طعام عصرية مليئة بالضوء مع إطلالات على الغابة ، ومقعد مدمج وطاولة خشبية وكراسي بيضاء وثريا زجاجية ونباتات أصص.

غرفة طعام عصرية مليئة بالضوء مع إطلالات على الحديقة ، ومقعد مدمج وطاولة خشبية وكراسي بيضاء زجاجية ونباتات أصص.

غرفة طعام معاصرة جميلة وبسيطة مع إطلالة على الغابة وطاولة بسيطة ملونة وكراسي سوداء ومصابيح سوداء معلقة

غرفة طعام معاصرة جميلة وبسيطة مع إطلالة على الطبيعة الساحرة وطاولة بسيطة ملونة وكراسي سوداء ومصابيح سوداء معلقة

ركن طعام معاصر جميل مع مقعد أخضر مدمج وطاولة بيضاوية وكراسي كريمية وثريا راقية وعمل فني أخضر

ركن طعام معاصر جميل مع مقعد أخضر مدمج وطاولة بيضاوية وكراسي كريمية وثريا راقية وعمل فني أخضر.

غرفة الطعام أساسيات المنزل المعاصر ديكورتها أبرز الأماكن التي تعكس شخصيتك ضيوفك أبرز ديكورات غرفة المعيشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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