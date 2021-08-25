مقعد خشبي ومصباح معلق ..أفكار أنيقة لديكور غرفة طعام معاصرة (صور)

أصبحت غرفة الطعام من أساسيات المنزل المعاصر، تختلف ديكورتها من مكان لاخر، تعكس شخصيتك خاصة مع ضيوفك، وبحسب موقع “digsdigs ” نرصد أبرز ديكورات غرفة المعيشة المعاصرة لعام 2021.

غرفة طعام معاصرة بمصابيح مدمجة ومعلقة ، مع طاولة طويلة وكراسي رمادي داكن ، وحدة تخزين مع مرايا.

مساحة في غرفة طعام مع طاولة أرجل دبوس شعر ، وكراسي جلدية ، ومصباح معلق هندسي جذاب.

زاوية طعام جريئة مع إطلالات رائعة وطاولة عصرية ، كراسي مستديرة محايدة ومصباح معلق.

غرفة طعام معاصرة مع وحدة تحكم محايدة وأعمال فنية جذابة وطاولة حجرية مستديرة وكراسي مستديرة كريمية.

غرفة طعام معاصرة جذابة مع طاولة سوداء وكراسي جلدية سوداء ومقعد خشبي ريفي.

غرفة طعام أنيقة مع طاولة ذات ألوان فاتحة وكراسي ذات مقاعد منسوجة ومصابيح معلقة سوداء ومقعد رمادي.

غرفة طعام عصرية مع طاولة بيضاء بأرجل سوداء وكراسي سوداء مع تنجيد أبيض ومصابيح معلقة سوداء.

غرفة طعام محايدة أنيقة مع طاولة ذات ألوان فاتحة وكراسي باللونين الأبيض والرمادي ومصابيح معلقة وشموع وأوراق الشجر.

غرفة طعام أنيقة بجدران خشبية ، عمل فني مميز ، طاولة سوداء ، كراسي محايدة وسوداء ، ومجموعة من المصابيح المعلقة.

زاوية طعام معاصرة مع جدار مرآة ، مقعد منجد مدمج ومضاء ، طاولة خشبية وزجاجية وكراسي بيضاء.

غرفة طعام معاصرة مع طاولة أنيقة ذات ألوان فاتحة وكراسي جلدية ومدفأة مغطاة بالبلاط الأبيض

غرفة طعام عصرية مليئة بالضوء مع طاولة حجرية بيضاء وكراسي منجدة بيضاء ومجموعة من المصابيح المعلقة والمساحات الخضراء

غرفة طعام معاصرة رائعة مع طاولة طعام محايدة وكراسي كريمية وثريا مميزة وعمل فني جريء بالإضافة إلى المساحات الخضراء

غرفة طعام معاصرة رسمية مع طاولة طعام ملونة داكنة وكراسي جلدية ومصابيح معلقة مخروطية

غرفة طعام معاصرة رائعة مع طاولة معيشة جانبية وكراسي محايدة ومصابيح معلقة محايدة

غرفة طعام معاصرة مع طاولة مستديرة وكراسي سوداء ومصباح معلق مع عاكس الضوء الأسود المنسوج.

مساحة معاصرة لتناول الطعام مع طاولة طعام خشبية وكراسي سوداء ومصابيح معلقة سوداء .

غرفة طعام عصرية مليئة بالضوء مع إطلالات على الحديقة ، ومقعد مدمج وطاولة خشبية وكراسي بيضاء زجاجية ونباتات أصص.

غرفة طعام معاصرة جميلة وبسيطة مع إطلالة على الطبيعة الساحرة وطاولة بسيطة ملونة وكراسي سوداء ومصابيح سوداء معلقة

ركن طعام معاصر جميل مع مقعد أخضر مدمج وطاولة بيضاوية وكراسي كريمية وثريا راقية وعمل فني أخضر.