وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فى غزة

توفي شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، السبت الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن "أسامة ادعيح، 32 عامًا، من مخيم جباليا للاجئين، قضى متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال، يوم السبت الماضي، شرق غزة.

وكان نحو 42 فلسطينيا أصيبوا بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي، وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة، وذلك خلال احتجاجات نظمتها الفصائل الفلسطينية قرب السياج الحدودي شرق غزة تضامنا مع القدس وللمطالبة برفع الحصار عن القطاع.

وفي سياق آخر، قُتل فتى فلسطيني الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات اندلعت بعدما دخلت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس لاعتقال شخص.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهد الطفل عماد خالد صالح حشاش "15عامًا" بعدما أدخل فجر اليوم الثلاثاء مستشفى رفيديا الحكومي مصابًا برصاصة حية في الرأس".

وأكد جيش الاحتلال أنه نفذ عملية خلال الليل في المخيم لتوقيف "مشتبه فيه".

وأوضح "خلال عملية قام بها الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية لاعتقال مطلوبين في مخيم بلاطة للاجئين أطلقت النيران الحية على الجنود من أسطح المباني، ورد الجنود بإطلاق النار على مصادر إطلاق النار".

وأوضح الجيش أنه بعد تنفيذ عملية الاعتقال حصلت أعمال عنف شملت "إلقاء الطوب وأشياء أخرى من أسطح المباني المجاورة على قوة جيش الاحتلال".

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس، وأدت إلى استشهاد الفتى عماد حشاش فجر اليوم.

وطالب رئيس الوزراء العالم بإدانة هذه الجريمة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق أبناء فلسطين.

وقُتل فتى فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية المحتلة، خلال مواجهات اندلعت بعدما دخلت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس لاعتقال شخص.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهد الطفل عماد خالد صالح حشاش، 15عامًا، بعدما أدخل فجر اليوم الثلاثاء مستشفى رفيديا الحكومي مصابًا برصاصة حية في الرأس".

وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه نفذ عملية خلال الليل في المخيم لتوقيف "مشتبه فيه".

وأوضح "خلال عملية قام بها الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية لاعتقال مطلوبين في مخيم بلاطة للاجئين أطلقت النيران الحية على الجنود من أسطح المباني، ورد الجنود بإطلاق النار على مصادر إطلاق النار".