«الزراعة» تحصن 1.5 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات للخدمات البيطرية، إنها تستكمل تنفيذ الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، حيث تم تحصين أكثر من 3 ملاين رأس ماشية.

وقال تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة حصلت علية "الدستور"، إن الهيئة تستكمل الجملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وأن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع منذ بدء انطلاق الحملة، مليون و574 ألف و333 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم 855 ألف و819 رأس أبقار، و455 ألف و433 رأس جاموس، و215 ألف و281 رأس أغنام، و47 ألف 800 رأس ماعز،

وتحصين مليون 488 ألف و752 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم 781 ألف و96 رأس أبقار، و448 ألف و549 رأس جاموس، و209 ألف و361 رأس أغنام، و47 ألف و800 رأس ماعز، و1946 رأس جمال.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

ومن جهته، قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية التى قد تظهر سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، من خلال التحصين الحلقي والتقصي فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المصابة مخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملات التوعية والإرشاد، وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعي للحيوانات المحصنة.

وطبقاً لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، قام أطباء الطب الوقائي بالمديرية بتحصين 22,959 رأس من الماشية.