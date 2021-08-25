الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«إيجيبت جولد» للحلي والمجوهرات تعلن أسماء الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول

إيجيبت جولد للتكنولوجيا
إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات التابعة لوزارة التربية والتعليم، أسماء الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2021-2022.

وحددت المدرسة موعد عقد المقابلات الشخصية يوم الأربعاء 1/9/2021 موضحًا بها موعد الاختبار. 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن غلق باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والذي استمر لمدة 18 يوم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن عدد المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ 40.193 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم جميع شروط التقديم الخاصة بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن هذا العدد يدل على نجاح خطى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تطبيق رؤية مصر 2030، وتطوير التعليم الفني وتغيير نظرة المجتمع إليه، وإعداد خريجين مؤهلين بشكل كلي للالتحاق بسوق العمل، وقادرين على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب الحديثة المستخدمة بسوق العمل. 

وأوضح مجاهد، أن المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وفرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ذلك بالإضافة إلى الحصول على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي، وكذلك توفير أتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب.

وانتهى أمس (6857) طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في اليوم الأخير للامتحانات، في (436) لجنة وذلك في عدد (22) مادة امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

وأضاف مجاهد أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وقال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلقي أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.

أسماء الطلاب
أسماء الطلاب
أسماء الطلاب
أسماء الطلاب
أسماء الطلاب
أسماء الطلاب
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