«دفاع النواب» عن عودة المصريين من أفغانستان: مصر لن تترك أى مواطن فى بيئة خطرة

قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قرار عودة المصريين من أفغانستان يؤكد حرص القيادة السياسية على المواطن المصري في كل مكان، في ظل ارتباك الأمور والأوضاع في المنطقة، وحتى يتبين للجميع أن مصر لن تترك مواطنا لها يعيش في بيئة خطرة أو غير آمنة أو مهددة بأي شكل من الأشكال، وكان قد سبق هذا في عودة المصريين من ليبيا.

وأوضح الكدواني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوضع السياسي الأمني في أفغانستان ليس على ما يرام والأوضاع مرتبكة من جانب الدول القائمة على إدارة الأمور في أفغانستان سواء من جانب الولايات المتحدة، أو الناتو، فالمنطقة مرشحة لمشكلات، الأمر الذي أدركته القيادة السياسية وحرصت على مصلحة مواطنيها ورعاياها أولا، وسعت لعودتهم إلى أرضهم لحين انتهاء هذه الصراعات.

ولفت إلى أن القيادة السياسية لم تتوان لحظة في حماية مواطن مصري واحد سواء كان على أرضها اأ يعمل أو يعيش في دولة أخرى، ودائما على متابعة وتواصل مستمر مع الجاليات المصرية في الخارج للتأكد من أنهم لم يعانوا أي مشكلات أو عقبات تعوق معيشتهم في الخارج.

يذكر أنه في إطار توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعودة الجالية المصرية من أفغانستان، قامت القوات المسلحة بإرسال طائرة نقل عسكرية هبطت مساء الإثنين الماضي في القاهرة وعلى متنها الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية.

وقامت القوات المسلحة بتقسيم الاستعدادات على أعلى مستوى من ناحية التأمين الطبي والإداري لاستقبال الجالية المصرية.​

وأكد أحد مسئولي السفارة، أن القيادة السياسية لا تنسى أبناءها وأنه بمجرد اندلاع الأحداث الأخيرة في أفغانستان كان الرئيس يتابع الأحداث، وأخبار الجالية المصرية يوميا، وأضاف: "لولا جهود الرئيس والقوات المسلحة ما كنا عدنا بسلام".

فيما قال رئيس البعثة الأزهرية العائدة: نشكر الرئيس لتسخير كل الإمكانيات لإنقاذنا في ظل ظروف صعبة ومتسارعة.