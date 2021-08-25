الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«دفاع النواب» عن عودة المصريين من أفغانستان: مصر لن تترك أى مواطن فى بيئة خطرة

اللواء يحيى الكدواني
اللواء يحيى الكدواني

قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قرار عودة المصريين من أفغانستان يؤكد حرص القيادة السياسية على المواطن المصري في كل مكان، في ظل ارتباك الأمور والأوضاع في المنطقة، وحتى يتبين للجميع أن مصر لن تترك مواطنا لها يعيش في بيئة خطرة أو غير آمنة أو مهددة بأي شكل من الأشكال، وكان قد سبق هذا في عودة المصريين من ليبيا.

وأوضح الكدواني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوضع السياسي الأمني في أفغانستان ليس على ما يرام والأوضاع مرتبكة من جانب الدول القائمة على إدارة الأمور في أفغانستان سواء من جانب الولايات المتحدة، أو الناتو، فالمنطقة مرشحة لمشكلات، الأمر الذي أدركته القيادة السياسية وحرصت على مصلحة مواطنيها ورعاياها أولا، وسعت لعودتهم إلى أرضهم لحين انتهاء هذه الصراعات.

ولفت إلى أن القيادة السياسية لم تتوان لحظة في حماية مواطن مصري واحد سواء كان على أرضها اأ يعمل أو يعيش في دولة أخرى، ودائما على متابعة وتواصل مستمر مع الجاليات المصرية في الخارج للتأكد من أنهم لم يعانوا أي مشكلات أو عقبات تعوق معيشتهم في الخارج.

يذكر أنه في إطار توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعودة الجالية المصرية من أفغانستان، قامت القوات المسلحة بإرسال طائرة نقل عسكرية هبطت مساء الإثنين الماضي في القاهرة وعلى متنها الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية.

وقامت القوات المسلحة بتقسيم الاستعدادات على أعلى مستوى من ناحية التأمين الطبي والإداري لاستقبال الجالية المصرية.​

وأكد أحد مسئولي السفارة، أن القيادة السياسية لا تنسى أبناءها وأنه بمجرد اندلاع الأحداث الأخيرة في أفغانستان كان الرئيس يتابع الأحداث، وأخبار الجالية المصرية يوميا، وأضاف: "لولا جهود الرئيس والقوات المسلحة ما كنا عدنا بسلام".

فيما قال رئيس البعثة الأزهرية العائدة: نشكر الرئيس لتسخير كل الإمكانيات لإنقاذنا في ظل ظروف صعبة ومتسارعة.

القوات المسلحة مجلس النواب عضو لجنة الدفاع القيادة السياسية الجاليات المصرية عودة المصريين الجالية المصرية لجنة الدفاع والأمن القومي طائرة نقل عسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

أب يطالب برؤية أطفاله: جدتهم اتهمتني في وفاة ابنتها بعد زواجي من شقيقتها

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021.. اعرف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

تستمر ليومين.. ماذا قال بينيت عن زيارته الأولى لواشنطن؟

واشنطن ستفتتح قنصلية لها في القدس الشرقية قريباً .. ماذا سيفعل “بينيت”؟

استعداداً لأي مواجهة.. الجيش الإسرائيلي يقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط غزة