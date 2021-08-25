الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضُبِط بـ800 ألف دولار من «تجارة العملة» في المرج.. تجديد حبس

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بحيازة 800 ألف دولار 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمنطقة المرج.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وأثناء مرور قوة أمنية لرجال مباحث القاهرة  تم ضبط أحد الأشخاص يدعى (أحمد. ع. س) 35 سنة من محافظة الأقصر وبحوزته 800 ألف دولار و200 ألف جنيه في منطقة المرج.

وبمواجهته، اعترف بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حبس المرج عملة دولار 18 متهما بأحداث قسم شرطة مطاي

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الانحياز للقيمة

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