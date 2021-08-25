روسيا: إجلاء أكثر من 500 شخص من أفغانستان

نظمت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، عملية إجلاء أكثر من 500 مواطن من روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأوكرانيا من أفغانستان بواسطة أربع طائرات نقل عسكرية.

وذكرت الوزارة -في بيان له، اليوم الأربعاء- أنها نظمت عملية إجلاء من أراضي أفغانستان بواسطة طائرات نقل عسكرية، فقد تم إجلاء أكثر من 500 شخص من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (بيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان) وأوكرانيا".

وأضاف البيان أنه "تم تشكيل مجموعة طيران من أربع طائرات نقل عسكرية في مطار أوليانوفسك بروسيا.

وتابعت الدفاع الروسية أنه "كانت على متن كل طائرة نقل عسكرية روسية توجد الخدمة الضرورية لتقديم المساعدة الطبية والدعم للمواطنين من روسيا ودول أخرى، الذين جرى إجلاؤهم أثناء الرحلة، فكانت هناك فرق طبية وتمريضية من الأطباء العسكريين مزودة بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة".

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.