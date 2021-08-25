الأربعاء 25 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتعاون 3 وزارات.. تأهيل 12 ألف كيلو متر من مساقي الدلتا

أراضى الرى الحديث
أراضى الرى الحديث

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك بروتوكول لتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة وتحديث نظم الري ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث.

يأتى تنفيذ المشروع فى إطار خطة الدولة للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقي الخاصة بالأراضي القديمة بدلتا النيل، من خلال أربعة قطاعات بوزارة الموارد المائية والري، بطول 462 كيلو متر بداية من 3 محافظات بالوجه البحرى. 

وانتهت قطاعات الري والتوسع الأفقى والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الرى، اليوم الأربعاء، من تنفيذ تأهيل 12،235 كيلو متر من المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية، بنسبة تنفيذ بلغت 2،65 % من إجمالي أطوال 461.98 كيلو متر فى  محافظات وهى "الفيوم والإسكندرية والقليوبية والدقهلية وأسيوط، المنوفية"، بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية. 

كما نفذت قطاعات وزارة الري 1،855 كيلو متر من إجمالي 106 كيلومترات في محافظة القليوبية، فيما تم تنفيذ 8،8 كيلو متر من تأهيل المساقى بمحافظة الفيوم ضمن خطة تنفيذ 200،5  كيلو متر، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 1،59 كيلو متر من تأهيل المساقى فى محافظة المنوفية، وتأهيل 2،43 كيلو متر بالإسكندرية.

من جهته، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري ، إن وزارة الموارد المائية والرى تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث بالتزامن من تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، خاصة للأراضى التي خالفت نظم الرى المقررة فى وادى ودلتا النيل. 

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أنه يتم تنظيم العديد من ندوات ومؤتمرات التوعية بأهمية المشروع القومى للحث على تنفيذه ، بالإضافة إلى بدء روابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، بإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل، مع البدء الفعلى لتنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث، وذلك بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ.
 

الوجه البحري وزارة الري وزارة الزراعة نظم الري الحديث الري الحديث استصلاح الأراضي تحديث نظم الرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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