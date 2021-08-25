الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

ورش فنيّة ولقاء مع مخرج «الاختيار» في ملتقى لوجوس الأول

ملتقى لوجوس الأول
ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة

تضمن برنامج ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لقاءً للمخرج الشاب بيتر ميمي، مع الشباب والشابات المشاركين في الملتقى، بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون في يومه الثاني.

 

كما أقيمت ورش فنية تدرب خلالها الشباب على بعض المهارات اليدوية مثل كيفية رسم الصليب القبطي ومدلولاته، وأساليب مبتكرة لشرح الموضوعات اللاهوتية والعقيدية.

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ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة 

وعقدت أيضًا اليوم أولى جلسات الشباب لطرح رؤاهم في بخصوص بعض الموضوعات الكنسية، حيث سيتم بلورتها وتقديمها لقداسة البابا لعرضها على السيمينار المقبل للمجمع المقدس.

يأتي ملتقى لوجوس الأول، الذي يشارك فيه 200 من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري، بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن.

وملتقى لوجوس الذي يأتي بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه حيث يشارك فيه حوالي 200 من الشباب والشابات ممثلين عن ايبارشيات القطر المصري.

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ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة 

وانطلقت فعاليات اليوم الثالث، لملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويشارك في الملتقى 200 من الشباب والشابات ممثلين عن ايبارشيات القطر المصري، ويأتي بعنوان "التمتع بالجذور" ويهدف إلى جعل هؤلاء الشباب سفراء للفرح كما أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني خلال كلمته في حفل الافتتاح مساء الأحد.

ويعد ملتقى الأول من نوعه لشباب الكنيسة من داخل مصر حيث أقيم سابقًا أسبوعان مماثلان لشباب من ايبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر تحت شعار "العودة للجذور" لربطهم بالجذور في كنيستهم وبلدهم الأم.

وأطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية النسخة الثانية من ملتقى شباب لوجوس الأول بدير الأنبا بيشوى، فى حفل افتتاح كبير، حيث استقبل الدير 200 شاب وشابة من مختلف الإيبارشيات الأرثوذكسية، فى ملتقى دينى وروحى وسياحى، يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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