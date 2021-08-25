«الري» تؤهل 2331 كيلو مترا من الترع لترشيد استهلاك المياه

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.



يستهدف تنفيذ المشروع القومي إحداث نقلة حضارية في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وذلك ضمن خطة استراتيجية تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها.



وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه تم الانتهاء اليوم الأربعاء، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2331،332 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 8،207 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب، وحل أزمة عدم وصول المياه للنهايات.



جودة المحاصيل الزراعية وزيادة عرض جسور الترع



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن المشروع القومى يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين، وفتح المجال امام تصدير هذه المنتجات الزراعية.



وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.



وأكد غأن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومى، مشيرًا إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذى يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار.

ويستهدف المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، توفير مليار جنيه سنويا لصيانة وتطهير المجارى المائية ، بالإضافة إلى توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا يتم هدرها وفقدها.