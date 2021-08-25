الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«إنستجرام» تغلق حساب زعيم المافيا التركى سادات بكر

إنستجرام
إنستجرام

أغلقت إدارة منصة "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي حساب زعيم المافيا التركي، سادات بكر، المطلوب لدى سلطات تركيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أعلن بكر، الموجود حاليا في الإمارات، منذ عدة أشهر أنه لن يستطيع تصوير مقاطع فيديو لفترة طويلة؛ لأن السلطات الإماراتية لم تعد تسمح بذلك.

وفي تركيا تم حظر العديد من تدوينات بكر في مواقع التواصل الاجتماعي بقرارات من السلطات القضائية.

وبكر انتقل إلى الإمارات هذا العام، ونشر من هناك العديد من مقاطع الفيديو والتغريدات التي تسيء إلى شخصيات سياسية وحكومية حالية وسابقة ورجال أعمال مقربين من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وفي وقت سابق، أعلنت منصة "إنستجرام"، عن خواص جديدة لحماية مستخدميها من المحتوى المسيء.
وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن من بين هذه الخواص خاصية تدعى "ليميتس" التي تمكن المستخدمين من منع الأشخاص غير المتابعين لهم أو الذين يتابعونهم منذ وقت قصير، من التعليق على منشوراتهم أو إرسال رسائل مباشرة لهم.
وأضاف الموقع أن المنصة طورت كذلك خاصية "الكلمات المخفية" التي أطلقتها في أبريل الماضي، والتي تمكن المستخدمين من تنقية طلبات الرسائل الخاصة تلقائيا من الكلمات والعبارات والرموز التعبيرية المسيئة ونقلها إلى مجلد مخفي، مضيفا أن الميزة الآن تحتوي على قائمة أوسع من الكلمات والرموز التعبيرية وعلامات التصنيف التي يُحتمل أن تكون مسيئة.
وأعربت منصة "إنستجرام"- وفق بيان أورده الموقع- عن أملها في أن تقدم هذه الخواص الجديدة حماية أكبر للمستخدمين من رؤية محتوى مسىء، مضيفة "نعلم أن هناك المزيد للقيام به، بما في ذلك تحسين نظامنا لتحديد وإزالة المحتوى المسىء بشكل أسرع، ومحاسبة من ينشره".

في سياق آخر، تعتزم "إنستجرام" جعل حسابات المستخدمين اليافعين "خاصة" تلقائياً، مع تعزيز حمايتهم من أي انتهاكات محتملة قد تطالهم، غير أن هذه الإجراءات لن تقنع بالضرورة منتقدي الشبكة القلقين بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال والمراهقين للشبكات الاجتماعية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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