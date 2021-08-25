الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دفعة أخرى من لقاحات جيش التحرير الشعبى الصينى تصل إلى لاوس

لقاح كورونا
لقاح كورونا

وصلت الدفعة الثانية من لقاحات "كوفيد-19"، التي تبرع بها جيش التحرير الشعبي الصيني لجيش لاوس الشعبي، على متن طائرة نقل من طراز "واي-20" تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، إلى مطار واتاي الدولي في العاصمة اللاوسية فينتيان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية "، قد حضر الملحق العسكري بالسفارة الصينية في لاوس لي بينغ ونائب وزير الدفاع الوطني فونغهام فوماكون حفل التسليم الذي أقيم عند وصول اللقاحات.

وأشاد نائب وزير الدفاع اللاوسي بالمساعدة المقدمة من الجيش الصيني وأعرب عن خالص امتنانه. وقال إن مواد مختلفة لمكافحة الجائحة مثل لقاحات مضادة لـ"كوفيد-19" وكمامات طبية وكواشف اختبار الفيروس، فضلا عن خبراء طبيين عسكريين من الجيش الصيني، لعبت دورا مهما في منع انتشار الجائحة في لاوس والسيطرة عليها.

إن الرعاية المستمرة والدعم القيم المقدم لجيش لاوس الشعبي من الجانب الصيني يبرهنان بشكل كامل على الأخوة بين البلدين والجيشين اللذين يتقاسمان أيديولوجية ومعتقدات مشتركة، وروح شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة وأيضا روح المجتمع غير القابل للكسر ذي المستقبل المشترك، وهو أمر ذو أهمية استراتيجية لتعميق التعاون الودي بين لاوس والصين، حسبما أكد الضابط اللاوسي.

وقال لي بينغ، في كلمته خلال الحفل، إنه منذ تفشي الجائحة في لاوس، قدم الجيش الصيني إمدادات مختلفة لمكافحة الجائحة، وأرسل خبراء طبيين عسكريين إلى لاوس للمساعدة في مكافحة الجائحة.

وذكر لي أن جيش التحرير الشعبي مارس بإخلاص مبادرة بناء مجتمع عالمي للصحة للجميع، وشارك بصورة فاعلة في التعاون الدولي لمكافحة الجائحة، وسيواصل العمل يدا بيد مع جيش لاوس الشعبي لمكافحة الجائحة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

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