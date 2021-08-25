الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية: جونسون كان يأمل فى مناقشة الاحتفاظ ببعض القوات بأفغانستان

بوريس جونسون
بوريس جونسون

 ذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان يأمل في مناقشة الاحتفاظ ببعض القوات العسكرية في أفغانستان ، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته دول مجموعة السبع في وقت سابق من اليوم برئاسته وتم خلاله الإشارة إلى وجود مخاطر "عالية جدًا" تتمثل في حدوث عمليات توغل إرهابية.


وتساءلت الصحيفة حول حجم التهديد الإرهابي الممكن أن تتعرض له المملكة المتحدة في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعلن فيها أنه يهدف إلى إخراج جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول نهاية شهر أغسطس الحالي.


ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية البريطانية لديها مستويات الإرهاب التي تستخدمها لتحليل التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة وهي تتراوح من "منخفض" إلى "حرج" والمملكة المتحدة حاليًا في منتصفها هذه المستويات.


وأشارت "اكسبريس" أيضا إلى أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قد غيرت التهديد الإرهابي إلى المستوى "حرج" من "خطير" في فبراير من هذا العام بناء على معلومات لديها.

العسكري وزارة المملكة المتحدة أفغانستان مخاطر الداخلية رئيس الوزراء ملكة وزارة الداخلية صحي اجتماع امريكية الرئيس الامريكي عملي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

اليوم.. محاكمة سعاد الخولى فى الكسب غير المشروع أمام جنايات القاهرة

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021.. اعرف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

تستمر ليومين.. ماذا قال بينيت عن زيارته الأولى لواشنطن؟

واشنطن ستفتتح قنصلية لها في القدس الشرقية قريباً .. ماذا سيفعل “بينيت”؟

استعداداً لأي مواجهة.. الجيش الإسرائيلي يقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط غزة