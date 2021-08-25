صحيفة بريطانية: جونسون كان يأمل فى مناقشة الاحتفاظ ببعض القوات بأفغانستان

ذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان يأمل في مناقشة الاحتفاظ ببعض القوات العسكرية في أفغانستان ، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته دول مجموعة السبع في وقت سابق من اليوم برئاسته وتم خلاله الإشارة إلى وجود مخاطر "عالية جدًا" تتمثل في حدوث عمليات توغل إرهابية.



وتساءلت الصحيفة حول حجم التهديد الإرهابي الممكن أن تتعرض له المملكة المتحدة في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعلن فيها أنه يهدف إلى إخراج جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول نهاية شهر أغسطس الحالي.



ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية البريطانية لديها مستويات الإرهاب التي تستخدمها لتحليل التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة وهي تتراوح من "منخفض" إلى "حرج" والمملكة المتحدة حاليًا في منتصفها هذه المستويات.



وأشارت "اكسبريس" أيضا إلى أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قد غيرت التهديد الإرهابي إلى المستوى "حرج" من "خطير" في فبراير من هذا العام بناء على معلومات لديها.