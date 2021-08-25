استطلاع: غالبية الأمريكيين يثقون فى وعد بايدن بإجلاء مواطنيه من أفغانستان

أظهر استطلاع حديث أن غالبية الناخبين بالولايات المتحدة يثقون في وعد الرئيس جو بايدن بإجلاء جميع الأمريكيين من أفغانستان لكنهم يرون أنه مذنب بسبب سوء إدارة عملية انسحاب القوات الأمريكية من تلك الدولة.



ووفقا لهذا الاستطلاع ، الذي أجرته مؤسسة "هاريس إكس" الأمريكية بالتعاون مع صحيفة ذا هيل ، ونشرت نتائجه ، فإن 58% من الناخبين المسجلين أعربوا عن تصديقهم لبايدن في تعهده في حين أبدى 42% عدم ثقتهم فيه.



ومن جهة أخرى رأى 52% من الناخبين أن قرار بايدن بإرسال قوات مجددا إلى أفغانستان يشير إلى أنه مذنب بسوء إدارة الموقف في القضية الأفغانية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد الماضي، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

جدير بالذكر أن مسؤول أمني غربي أكد على سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و البية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.