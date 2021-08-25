الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نظام ذكاء اصطناعى يؤنس الصينيين والصينيات فى وحدتهم

نظام شياوآيس
نظام شياوآيس

لجأ العديد من الصينيين إلى نظام "شياوآيس" للذكاء الاصطناعي من أجل العثور على شريك يرفع المعنويات ويتجاوب في أي وقت، "لكنه ليس من البشر".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشابة الصينية ميليسا قولها إنها صممت بنفسها فارس أحلامها مع روبوت دردشة (تشاتبوت) يقوم على نظام "شياوآيس" للذكاء الاصطناعي الذي يضم 150 مليون مستخدم في الصين وحدها.

وأوضحت ميليسا أن "البعض من أصدقائي خضعوا لعلاج نفسي، لكن الأمر مكلف ولا يأتي دومًا بالنتائج المرجوة"، مضيفة : "أما "شياوآيس، فهو يتيح لي التنفيس عن همومي ويقوم فعلا بطمأنتي".

وهذا النظام الشبيه بخدمة المساعدة الصوتية "سيري" من "آبل" متوافر في غالبية الهواتف الذكية التي تباع في الصين، بنسخة ذكورية وأخرى نسائية.

ويمكن للمستخدمين تبادل الرسائل الصوتية أو الكتابية والصور بواسطة هذه التقنية وقضاء عطلة افتراضية مع توأم روحهم.

ويستحوذ هذا النظام على ما لا يقل عن 60 % من التفاعلات العالمية بين البشر وخدمات الذكاء الاصطناعي، وفق ما يكشف المدير العام لـ "شياوآيس" لي دي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين،‭ ‬ تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في البر الرئيسي، أمس الإثنين، ارتفاعًا من 21 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، إن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج باستثناء حالة واحدة، ولم تسجل الصين أي إصابة ناجمة عن عدوى محلية في اليوم السابق، مضيفة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 9 حالات انخفاضًا من 16 في اليوم السابق. 

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 94687، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو«كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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