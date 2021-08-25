الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المراكز الأمريكية: غير المطعمين ضد كورونا أكثر عرضة للإصابة بـ29 مرة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن غير المطعمين ضد فيروس كورونا يتعرضون لخطورة الانتقال إلى المستشفيات أكثر بـ29 مرة مقارنة مع الملقحين بشكل كامل.

وقالت المراكز الأمريكية في تقرير إنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بناء على دراسة البيانات الوبائية في دائرة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا من مايو حتى يوليو هذا العام.

كما أظهرت الدراسة أن الملقحين أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا 5 مرات مقارنة مع غير المطعمين.

وبينت أنه تم رصد 43127 إصابة بعدوى "كوفيد-19"، وكان بينهم 30801 شخص (71.4%) غير ملقحين على الإطلاق، و10895 (25.3%) مطعمون بالكامل، و1431 شخصا (3.3%) تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات فقط.


ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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