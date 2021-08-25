الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير شركة أدوية يونانية: القيود ضد غير المطعمين في البلاد فاشية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

وصف مدير شركة أدوية يونانية بارزة القيود المفروضة في اليونان على غير المطعمين ضد فيروس كورونا بأنها "فاشية".

 

وقال ديميتريس ياناكوبولوس، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لكبري شركات  الأدوية : "لم اعتقد أنكم ستتخذون تلك الإجراءات الفاشية. كما أعتقد أنه طريقة لترهيب وابتزاز الناس لإجبارهم على تلقي اللقاح".

 

وأضاف، مخاطبا الحكومة اليونانية: "أنتم حكومة جميع اليونانيين، وليس نصفهم فقط".

 

وفي وقت سابق عارض ياناكوبولوس الإجراءات ضد المواطنين غير المطعمين، مصرا على حق كل مواطن في عدم التطعيم، وأكد أنه لا يعتزم تلقي اللقاح.

 

يذكر أن ياناكوبولوس، إلى جانب شركة "فيانيكس"، يمتلك حصة أسهم في نادي "باناثينايكوس" لكرة السلة وفي شركة "سوبرفودز" لصناعة المضافات الغذائية. وله نحو 300 ألف متابع على "إنستغرام".

 

وكانت الحكومة اليونانية قد ألزمت المواطنين غير المطعمين بالخضوع لاختبارات مدفوعة الثمن للكشف عن فيروس كورونا مرتين في الأسبوع ليسمح لهم بالعمل أو استخدام وسائل النقل العام.

 

كما سيكون من المتاح زيارة المقاهي والمطاعم والحانات والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية للمطعمين فقط أو لمن تعافى من فيروس كورونا خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة.

 

وستكون الإجراءات سارية المفعول من 13 سبتمبر حتى 31 مارس المقبل

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

مدير أدوية شركة دير ألم مطعم يونا مدير شركة عمى البلاد شركة أدوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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