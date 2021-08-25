عرض الفيلم الروائى الطويل Money ball فى قصر السينما بجاردن سيتى

ضمن فعاليات قصر السينما بجاردن سيتي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، يعرض في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، الفيلم الروائي الطويل Money ball أو "كرة المال" من بطولة النجم الأمريكي العالمي، براد بيت، ومن إخراج بينيت ميلر. ويعقب عرض الفيلم حلقة نقاشية حوله، يقدمها الناقد دكتور نادر الرفاعي.

فيلم "كرة المال" من إنتاج عام 2011 وتبلغ مدة عرضه 133 دقيقة، ويدور في أجواء عالم كرة القدم الأمريكية، والصراع الشرس والمنافسة الحامية في هذا العالم علي الملاعب الخضراء، والدورع الواقية لملابس لاعبي هذه اللعبة.

فيلم "كرة المال" من بطولة كل من: جوناه هيل ــ روبين رايت ــ فيليب سيمور ــ ستيفن بيشوب ــ وكريس برات. ونال الفيلم العديد من الجوائز السينمائية العالمية .

تدور أحداث فيلم "كرة المال"، والمقتبس عن قصة حقيقية، حول نهائي دوري البيسبول للمحترفين سنة 2001 بين فريق وايت سوكس و فريق نيويورك يانكيز، للأسف كانت المباراة لصالح فريق وايت سوكس لكن الغلبة كانت لليانكيز، في النهاية يضطر النادي لبيع كافة نجومه من أجل دفع ما عليه من غرامات مالية و تسديد الديون وغيرها مما كان يعول على دفعه بعائدات الفوز في البطولة، هذا جعل المدير الفني للنادي يسعى لتكوين فريق جديد قادر على الفوز ببطولة الدوري في الموسم الجديد.

بدأت النقاشات حول مجموعة من اللاعبين ليكتشف أنه غير قادر على شراء لاعبين بأثمان مرتفعة نظرا لميزانية الفريق التي لا تتجاوز الأربعين مليون دولار، فكيف لفريق بهذه الميزانية الصغيرة أن ينافس فرقا بميزانية 180 دولار كاليانكيز، هذا جعل بيلي يدرك أن شراء اللاعبين الجاهزين أمر سيكلف الفريق كثيرا لكنه لم ينجح في إقناع الإدارة الفنية للفريق بهذا الأمر، ليصطدم بما تطلبه النوادي الصغرى حتى جراء بيع لاعبيه .

علي الجانب الآخر من الفيلم نتعرف علي حياة "بيل" الشخصية وابنته، لكنه و بسبب ظروف عمله لا يستطيع العيش معها و مع زوجته ليتركها كي تعيش مع والدتها و زوجها الجديد، حين يعود ذات مرة لمنزل زوجته يكتشف أن ابنته في المنزل، و يسأل زوجيه السابقة و زوجها عن مكان الإبنة فيخبرانه بخروجها و أنهما سيتصلان بها على هاتفها الخلوي ، فيقول ' هل تملك هاتفا خلويا ' يردان عليه أنها بلغت الثانية عشر فيتعجب، كأن براد حاول القول هنا أن مشاغل الحياة الدنيا جعلت بيلي ينسى عمر ابنته حتى وتتوالي الأحداث.