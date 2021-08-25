الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

هاكر يعيد عملات مشفرة مسروقة بقيمة 611 مليون دولار

هكرز
هكرز

انتهت واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة، بعدما أعاد مخترق (هاكر) معروف باسم "وايت هات"، أكثر من 611 مليون دولار من العملات المشفرة إلى منصة التمويل اللامركزية Poly Network.


وكان المخُتَرِق (هاكر) قد استغل ثغرة برمجية في منصة Poly Network في وقت سابق من هذا الشهر، وسرق ما قيمته 273 مليون دولار من عملات الإيثريوم المشفرة، و253 مليون دولار من العملات من منصة التداول "شبكة بينانس الذكية" و85 مليون دولار من عملات USDC على شبكة Polygon.


وبدأ "وايت هات"، في إعادة الأصول تقريبًا فور الكشف عن السرقة، ويبدو أنه نقل الأموال على مراحل.


وأكدت الشركة، في منشور على مدونتها اليوم، أنها استردت جميع العملات المسروقة، وتعمل الآن على إعادة هذه الأصول إلى أصحابها.


ولم يتضح سبب إعادة المُخترِق للمسروقات، لكن رسالة من مجهول يدعي أنه السارق، ومدمجة مع التحويلات، تقول إنهم "ينسحبون من العرض".
 

 و علي صعيد آخر ، أعلنت سلطات إقليم لاتسيو الإيطالي أن موقعها الإلكتروني تعرض للاختراق، ما يجعل تسجيل السكان لتطعيمهم ضد كورونا "مستحيلا" مؤقتا.

 

وقال مفوض الصحة في الإقليم أليسيو دي أماتو، إن "الاختراق العنيف بدأ بعد وقت قصير من منتصف ليل السبت واستمر حتى مساء الأحد، وما زال الموقع مصابا بالشلل".

 

وأضاف: "المسجلون لتلقي اللقاح يوم الأحد حصلوا عليه، لكن العملية كانت بطيئة إذ تعين تسجيل البيانات يدويا".

 

وأشار إلى أنه "حتى الآن تلقى 70% من سكان لاتسيو ممن أعمارهم 12 عاما فما فوق تطعيمهم".


 وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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