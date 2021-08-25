الدفاع الروسية: رصد 29 عملية قصف من قبل النصرة فى منطقة إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" نفذوا 29 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.



وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت - في بيان أوردته إنه "تم تسجيل 29 عملية قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد.. وتم رصد 14 عملية قصف في محافظة إدلب، و9 في محافظة اللاذقية و3 في محافظة حلب، و3 في محافظة حماة".



وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري.